Свободная фаза: в Минэке призвали снять ограничения на рынке труда

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о необходимости снять ряд ограничений на рынке труда, в том числе на сверхурочную работу, а также для пенсионеров, женщин и молодежи. В экспертном сообществе заявили, что изменения необходимы, в частности, из-за дефицита кадров, сокращения численности населения и старения трудовых ресурсов. Как нововведения повлияют на рынок труда и зарплаты — в материале «Известий».
Демографическая яма
На съезде региональных министров экономики Максим Решетников призвал снять законодательные ограничения, в том числе для сверхурочной работы.
«Вы знаете, у нас сейчас 120 часов [в год сверхурочной работы]. При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — сказал министр.
Вместе с тем он отметил необходимость договориться о конкретных условиях с профсоюзами.
«Правительство сейчас готовит предложения, чтобы выйти с ними на площадку Думы и там итоговую дискуссию завершить и эти вопросы решить. Также мы внимательно смотрим с Минтрудом на снятие излишних ограничений для женщин, для молодежи, для старшего поколения и для тех, кто хочет работать. Поэтому в целом вовлечение и молодежи, и старшего поколения — это ресурс для рынка труда, особенно учитывая принятые решения по индикации пенсий работающим пенсионерам. Это большой ресурс для нашей экономики», — сказал глава ведомства.
Дефицит кадров на рынке труда усиливается, считает к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова.
— Причем если одним из главных факторов, оказавших существенное влияние на нынешний кризис, стали последствия демографического кризиса 1990-х годов, то «яма» повторится через 20−25 лет с еще более низким порогом. Плюс сокращение численности населения России на 244 тыс. человек в последние два года и старение трудовых ресурсов. Данные причины обуславливают необходимость снятия существующих ограничений на рынке труда, — сказала «Известиям» эксперт.
Каштанова напомнила, что законодательство строго регламентирует количество допустимых сверхурочных часов. В соответствии с Трудовым кодексом продолжительность сверхурочной работы не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
— Такое ограничение направлено на предотвращение чрезмерной физической и психологической нагрузки на работников, а также обеспечение их здоровья и безопасности. Работа в режиме сверхурочного времени должна компенсироваться в повышенном размере. По закону работник имеет право на оплату не менее чем в полуторном размере за первые два часа сверхурочной работы и в двойном размере за последующие часы. Эта мера служит стимулом для выполнения дополнительных обязанностей и ее целью является справедливая компенсация за дополнительные усилия, — напомнила Екатерина Каштанова.
Наконец, существует также ряд категорий работников, для которых сверхурочные работы либо запрещены, либо ограничены. Например, для беременных женщин, несовершеннолетних и некоторых иных категорий работников установлены особые режимы работы, которые учитывают их физиологические и социальные особенности.
— Таким образом, как мы видим, для сверхурочной работы устанавливаются жесткие ограничения, направленные на защиту работников от переработок и обеспечения справедливой оплаты. Однако в современных условиях назревает необходимость упрощения процедур согласования и учета сверхурочной работы, введение более прозрачных и справедливых систем компенсации. Что позволит работникам добровольно принимать решения о дополнительной нагрузке, исходя из их личных обстоятельств и потребностей. Это может включать внедрение онлайн-платформ для автоматизации процесса согласования и отчетности, — отметила она.
Кроме того, по ее мнению, следует обратить внимание на стимулирование работодателей к использованию сверхурочной работы через предоставление налоговых льгот или других экономических стимулов. Такие меры помогут минимизировать нагрузку на компании и способствовать созданию благоприятных условий для их развития. Однако важно также обеспечить права и безопасность работников, предлагая им дополнительные гарантии и механизмы защиты при выполнении сверхурочных задач. Это может включать обязательное страхование от несчастных случаев и усовершенствование системы контроля за соблюдением трудовых норм.
С учетом прав
В целом на рынке труда сейчас высока конкуренция за рабочие кадры, заметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
— Причина — сильный бюджетный импульс, связанный с проведением СВО. Однако эта проблема, скорее всего, не потребует дополнительных корректировок трудового законодательства, а будет решена монетарной политикой ЦБ — длительное удержание ключевой ставки на высоком уровне давит на ту часть экономики, что не связана с госзаказом, и это в конечном итоге может привести к высвобождению части трудовых ресурсов, — заявила «Известиям» эксперт.
Впрочем, снятие ограничений должно происходить с учетом защиты прав работников, отметил генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов.
— Мы ожидаем, что эти изменения приведут к росту средней заработной платы за счет возможности легально работать больше часов для тех, кто этого хочет. По нашим оценкам, это может привести к увеличению доходов работников на 15−20% в некоторых отраслях, — сказал он «Известиям».
Снятие ограничений на продолжительность рабочего времени позволит пенсионерам работать наравне с другими категориями, не опасаясь ограничений по сверхурочной работе, заявил «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
— Это может повысить их заинтересованность в продолжении трудовой деятельности. А также увеличит их конкурентоспособность на рынке труда, увеличит предложение рабочей силы в возрасте 60+. Подобное решение может замедлить рост зарплат в секторах, где работают пенсионеры, из-за увеличения предложения рабочей силы, — считает он.
Сейчас достаточно сложно обстоят дела с работающими пенсионерами, сказал «Известиям» сооснователь платформы для работы с самозанятыми «Консоль. Про» Михаил Провизион.
— На данный момент приостановлена индексация пенсий. С 2016 года размер пенсии не меняется. Пенсионеры массово увольняются, чтобы увеличить пенсию. Но уже подписан закон, по которому с января 2025 года проиндексируют пенсии всем работающим пенсионерам. Благодаря этой мере увеличится их количество на рынке труда, — считает он.
Выбор за кандидатом
Снятие ограничений при найме по таким пунктам, как пол и возраст, безусловно, хорошая идея, но вряд ли даст заметный результат, полагает эксперт рекрутинговой компании Get experts Светлана Быкова.
— Мы замечаем, что много кандидатов предпенсионного или пенсионного возраста хотят работать, обладают необходимыми навыками и знаниями, полны сил, лояльны к компании, но работодатели не готовы рассматривать таких кандидатов, ссылаясь на отсутствие энергии, желания достигать новых высот, гибкости и способности к изменениям. Также сталкиваемся с тем, что компании опасаются нанимать молодых женщин из-за потенциальных декретов или больничных. По нашему опыту, формальное снятие ограничений не приведет к увеличению процента найма таких кандидатов, — рассказала «Известиям» эксперт.
По ее словам, помогает ситуация ограниченности рынка: когда исчерпаны все возможности по найму идеального кандидата, работодатель вынужденно идет на уступки и рассматривает тех, кого изначально не планировал.
— Сейчас рынок труда принадлежит кандидату во многих областях: кандидаты выбирают, где и на каких условиях они хотят работать. Работодателям приходится либо подстраиваться под кандидатов, либо оставаться без рабочей силы. Часть компаний уже изменила правила найма: берут на работу молодежь с 14 лет, предлагают удобный, гибридный график, рассматривают удаленных сотрудников, — отметила она.
«Известия» направили запрос в Минэк, но на момент публикации ответ получен не был.