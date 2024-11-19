Свободная фаза: в Минэке призвали снять ограничения на рынке труда

«Правительство сейчас готовит предложения, чтобы выйти с ними на площадку Думы и там итоговую дискуссию завершить и эти вопросы решить. Также мы внимательно смотрим с Минтрудом на снятие излишних ограничений для женщин, для молодежи, для старшего поколения и для тех, кто хочет работать. Поэтому в целом вовлечение и молодежи, и старшего поколения — это ресурс для рынка труда, особенно учитывая принятые решения по индикации пенсий работающим пенсионерам. Это большой ресурс для нашей экономики», — сказал глава ведомства.