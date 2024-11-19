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Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Судан договорился о стратегическом партнёрстве в области нефтяной промышленности с рядом крупных российских энергетических компаний, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид.

Источник: © РИА Новости

В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов.

«Мы были на встрече с министром… и договорились, что “Роснефть” и ПАО “Силовые машины”, работающая в области электроэнергетики, и другие крупные нефтяные компании будут нашими стратегическими партнерами в нефтяной отрасли Судана», — сказал ан-Наим Саид.