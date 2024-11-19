Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями

«Мы были на встрече с министром… и договорились, что “Роснефть” и ПАО “Силовые машины”, работающая в области электроэнергетики, и другие крупные нефтяные компании будут нашими стратегическими партнерами в нефтяной отрасли Судана», — сказал ан-Наим Саид.