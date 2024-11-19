Российские компании могут освоить до 22 месторождений нефти в Судане

«В Судане есть 22 отдельных месторождения (нефти — ред.), более 70% из которых расположены в безопасных районах, на севере, на востоке, в Хартуме и к северу от Хартума, большинство находятся в безопасных районах, и российские компании были приглашены для проведения разведки», — сказал ан-Наим Саид.