Российские компании могут освоить до 22 месторождений нефти в Судане

В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов.
«В Судане есть 22 отдельных месторождения (нефти — ред.), более 70% из которых расположены в безопасных районах, на севере, на востоке, в Хартуме и к северу от Хартума, большинство находятся в безопасных районах, и российские компании были приглашены для проведения разведки», — сказал ан-Наим Саид.
В Судане с 15 апреля 2023 года идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.