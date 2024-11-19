Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая

Так, за первый осенний месяц российские компании увеличили экспорт в Индию на треть — до 4,9 миллиарда долларов против 3,6 миллиарда в августе. При этом предыдущие три месяца российские поставки снижались.
Индия, наоборот, сократила продажи товаров в Россию — на четверть, до 364,2 миллиона долларов с рекордного уровня в 505,4 миллиона в августе.
В результате товарооборот двух стран вырос на 28% и по итогам сентября составил 5,2 миллиарда долларов.
При этом за январь-сентябрь этого года торговля двух стран увеличилась на 4,7% и достигла 52,1 миллиарда долларов, из которых 48,3 миллиарда приходится на российский экспорт, а 3,8 миллиарда — на индийский.