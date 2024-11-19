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Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре увеличила экспорт в Индию после трех месяцев снижения — стоимость поставок достигла 4,9 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности.

Источник: © РИА Новости

Так, за первый осенний месяц российские компании увеличили экспорт в Индию на треть — до 4,9 миллиарда долларов против 3,6 миллиарда в августе. При этом предыдущие три месяца российские поставки снижались.

Индия, наоборот, сократила продажи товаров в Россию — на четверть, до 364,2 миллиона долларов с рекордного уровня в 505,4 миллиона в августе.

В результате товарооборот двух стран вырос на 28% и по итогам сентября составил 5,2 миллиарда долларов.

При этом за январь-сентябрь этого года торговля двух стран увеличилась на 4,7% и достигла 52,1 миллиарда долларов, из которых 48,3 миллиарда приходится на российский экспорт, а 3,8 миллиарда — на индийский.