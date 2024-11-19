Поменять гарантии: сумму застрахованных ипотечных средств повысят в 2025-м

Власти готовятся поднять сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья с нынешних 10 млн до 20 млн или даже до 30 млн рублей, выяснили «Известия». Это позволит лучше защитить заемщиков, если случится банкротство застройщика или кредитной организации. Такие изменения важны на фоне стремительного роста цен на жилье — за год новостройки подорожали на треть. Благодаря инициативе банки смогут одобрять жилищные кредиты на более крупные суммы. Как это соотносится и с без того высокой закредитованностью граждан — в материале «Известий».
На какую сумму страхуются средства на ипотечных эскроу-счетах
Законопроект о повышении суммы страхования средств на эскроу-счетах при покупке жилья могут внести в Госдуму в ближайшее время — в осеннюю сессию, заявил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
— Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного, — отметил Анатолий Аксаков.
Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения — но уже в 2025 году.
Справка «Известий»
Эскроу-счет необходим для безопасных расчетов при покупке жилья. Деньги клиента замораживаются до сдачи объекта в эксплуатацию — только после нее застройщик их получает. Такую систему ввели в 2019 году для решения проблемы обманутых дольщиков. Сейчас страхуется эскроу-счет на 10 млн рублей в каждом банке, где у человека есть ипотека.
Сумму страхования средств на эскроу-счетах планируют поднять вдвое — до 20 млн рублей, говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в интервью «Известиям» в августе 2024-го. По его словам, такую возможность регулятор прорабатывает с Минфином и Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
При этом в АСВ «Известиям» сообщили, что размер возмещения по счетам эскроу планируется увеличить втрое — сразу до 30 млн рублей. Там отметили, что сегодняшний лимит в 10 млн зачастую уже не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость. Инициатива призвана снизить риски для покупателей квартир и участников долевого строительства.
Цены на новостройки за год подскочили на треть и достигли в РФ в среднем 171 тыс. рублей за квадратный метр, следует из данных ЦБ на II квартал 2024-го. При этом в Центральном федеральном округе цена на 37% выше, чем в среднем по стране, а в Москве — более чем в два раза.
— Сегодня во многих городах-миллионниках стоимость квартир часто превышает 10 млн рублей, — пояснила представитель ПСБ Марина Заботина.
Система страхования средств на эскроу-счетах рано или поздно должна была отреагировать на эти изменения, резюмировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Зачем нужно страховать средства на эскроу-счетах
Деньги страхуются, чтобы защитить заемщиков от банкротства финансовой организации. Если это произойдет, покупатель недвижимости может получить возмещение по счету эскроу в размере 100% от суммы, находящейся на нем, но не выше порога застрахованных средств — сейчас это 10 млн рублей, говорится в поясняющих материалах «Дом.РФ».
Сейчас в зоне риска находятся все квартиры, которые стоят больше этой суммы — россияне могут потерять незастрахованную сумму, если у застройщика возникнут проблемы с объектом, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Такие цены встречаются в основном в столичных и южных регионах, а также в курортных городах-миллионниках.
Впрочем, по данным АСВ, страховые случаи происходят не так часто — с начала 2024-го лицензии отозвали всего у пяти кредитных организаций.
Механизм страхования средств на эскроу-счетах также призван предупредить ситуации, когда застройщик не может завершить жилье в срок, пояснил «Известиям» независимый эксперт Андрей Бархота. Если девелопер банкротится — средства на эскроу-счетах возвращаются заемщику в пределах застрахованной суммы, которую и хотят повысить.
Помимо того, власти контролируют ситуацию и устраняют недобросовестные схемы на рынке жилья. Так, некоторые банки и застройщики предлагали направлять деньги на аккредитивы вместо эскроу-счетов, сообщал ЦБ в марте. Это давало участникам рынка дополнительный доход, тогда как средства клиентов попадали под угрозу и в принципе не страховались.
Сейчас ЦБ создал условия для сокращения числа таких случаев, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. По инициативе Банка России, в условия льготных программ включили требование о зачислении на эскроу-счет всей суммы договора долевого участия. Это сделало невозможным схемы с аккредитивами в случае с жильем, которое покупается по госпрограммам.
Как рост страховки повлияет на выдачи ипотеки
Повышенный размер страхового возмещения придаст заемщикам больше уверенности при выборе жилья, считает Марина Заботина из ПСБ.
Размер суммы страхования на эскроу-счетах будет влиять и на политику выдачи ипотеки и доступность строящегося жилья, считает Владимир Чернов из Freedom Finance. После повышения суммы страхования заемщики смогут рассчитывать на одобрение ипотеки на большую сумму без ужесточения условий. Банки сами будут более охотно выдавать кредиты большего объема.
При этом повышение суммы страхования не повлияет на размер отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов, подчеркнули в АСВ. Из этого можно сделать вывод, что этот фактор не приведет к ужесточению политики банков в части выдачи ипотеки.
Однако, по словам Андрея Бархоты, у этой инициативы есть и другая сторона. Если банки станут более активно продавать жилье в ипотеку — это позволит рынку недвижимости дальше расти, а значит, и цены на жилье будут увеличиваться.