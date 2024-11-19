Поменять гарантии: сумму застрахованных ипотечных средств повысят в 2025-м

Власти готовятся поднять сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья с нынешних 10 млн до 20 млн или даже до 30 млн рублей, выяснили «Известия». Это позволит лучше защитить заемщиков, если случится банкротство застройщика или кредитной организации. Такие изменения важны на фоне стремительного роста цен на жилье — за год новостройки подорожали на треть. Благодаря инициативе банки смогут одобрять жилищные кредиты на более крупные суммы. Как это соотносится и с без того высокой закредитованностью граждан — в материале «Известий».