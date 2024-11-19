Официальный курс доллара впервые за год превысил 100 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 20 ноября, на уровне ₽100,0348, евро — ₽105,7338, юаня — ₽13,7744. Об этом сообщается на сайте регулятора. Последний раз официальный курс доллара США превышал ₽100 более года назад — 10 октября 2023 года.
На вторник, 19 ноября, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽99,943, евро — ₽105,4606, юаня — ₽13,7597. Таким образом, доллар подорожал на 9,18 коп., евро — на 27,32 коп., а юань прибавил 1,47 коп.
С середины июня 2024 года для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
На бирже рубль продолжил снижаться. К 17:17 мск курс юаня на Мосбирже поднялся на 0,53% и достиг отметки ₽13,832.
Фьючерс на доллар (SI) с исполнением в декабре по состоянию на 17:17 мск вырос на Мосбирже на 0,58%, до ₽100 339, что соответствует курсу доллара на уровне ₽100,34. Декабрьский фьючерс на евро (Eu) вырос на 0,82%, до ₽105 885, что соответствует курсу евро на уровне ₽105,89.
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