На первых местах: в России назвали топ-35 устойчивых регионов

Лидерами среди регионов России по социально-экономической устойчивости по итогам III квартала стали ЯНАО, НАО, Чукотка и Магаданская область. Такое исследование подготовил Фонд гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Минфина, Росстата, Федерального казначейства и ФНС. Как отмечается в исследовании, у россиян вырос индекс благополучия. Это объясняется перераспределением доходов населения, появлением нового среднего класса, работающего в том числе в оборонной промышленности.
В каких регионах самые высокие зарплаты и прожиточный минимум
Самыми устойчивыми регионами России по социально-экономическому развитию стали ЯНАО, НАО и Чукотка (поделили второе место), а также Магаданская область. Такое исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), определив топ-35 субъектов по этому показателю по итогам III квартала 2024 года. С документом ознакомились «Известия». Рейтинг составлен на основе показателей средней заработной платы, прожиточного минимума, отношения сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведенных работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения.
В первую десятку вошли Сахалинская области, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия (эти два региона на седьмой строчке), Красноярский край, Татарстан, а также поделившие десятое место Московская, Иркутская области и Коми.
Во второй десятке исследования оказались Камчатский край, Ленинградская и Тюменская области, поделившие 14-е место Свердловская, Кемеровская и Амурская области, а также Тульская область, Хабаровский край, Липецкая, Челябинская, Томская области и Пермский край.
В третьей десятке — Белгородская, Вологодская, Калужская, Новосибирская области, Забайкальский край, Самарская область и Приморский край (поделили 26-е место), Башкирия, Хакасия, Нижегородская область и Удмуртия. Замыкают исследование Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области.
Согласно исследованию, лидерами по уровню средней заработной платы стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО.
— Ресурсодобывающие регионы и обе столицы традиционно продолжают лидировать по социально-экономической устойчивости из-за относительно высокого объема производства на душу населения и высокого уровня зарплат. В первую десятку лидеров по итогам девяти месяцев поднялись Красноярский край (с 12-й позиции ранее), Татарстан (с 16-й строчки), Московская область (с 14-го места), Коми (с 11-й позиции), Иркутская область (с 13-й строчки), — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.
По его словам, ряд субъектов заняли первые места по отдельным критериям: по продажам продукции на душу населения третий квартал подряд в лидерах Ненецкий АО, по среднемесячной зарплате — Чукотский АО, по соотношению среднемесячной зарплаты и минимальной стоимости жизни или индексу соцблагополучия — ЯНАО.
Константин Костин отметил, что индекс промпроизводства за сентябрь 2024 года к сентябрю 2023-го составил 103,2, отгрузка товаров собственного производства (без НДС) возросла на 21,46 трлн рублей на человека, или на 17%, а стоимость произведенных и отгруженных товарных благ на душу экономически активного населения за тот же период в целом по стране возросла с 862,5 тыс. до 1,01 млн рублей на человека (на 17,2%).
Также, по его словам, среднемесячная зарплата в целом по России за то же время увеличилась на 18,4% — с 69,4 тыс. до 82,2 тыс. рублей, а стоимость жизни (фиксированный набор товаров и услуг), по данным Росстата, за тот же период выросла с 21 тыс. до 23 тыс. рублей (+9,5%).
Поэтому, как следствие, индекс соцблагополучия (отношение среднемесячной зарплаты к стоимости жизни) в целом по России увеличился за год с 3,31 до 3,58, пояснил эксперт.
Почему растет индекс благополучия населения
Эксперты в целом с результатами исследования согласны. Так, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, назвал их вполне логичными, но при этом отметил, что есть вопросы по местам отдельных регионов.
— Например, Камчатский край, который оказался на 11-м месте, мне представляется переоцененным, а Тюменская область — на 13-м месте — недооцененной. Но если говорить о лидерах рейтинга, то оценки ФоРГО полностью совпадают с моими представлениями, — пояснил эксперт «Известиям».
По его словам, если считать, что устойчивое развитие региона — это способность противостоять воздействиям различного характера, в том числе, например, инфляции, или это достижение более высокой точки в развитии, неуклонное повышение качества жизни населения и обеспечение расширенного воспроизводства территориально-хозяйственного комплекса, то с местами субъектов в исследовании трудно не согласиться.
В пример он привел высокие результаты Коми, которая заняла одно место с Московской областью. В республике сегодня обеспеченными считаются 16,4% семей. Даже в Московской области их 11,4%, пояснил эксперт.
При этом рост индекса социального благополучия Константин Калачев назвал «средней температурой по больнице». По его словам, из-за экономической ситуации в России размывается старый средний класс, но появляется новый, связанный с участием в СВО, работой в оборонной промышленности и так далее.
Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что в целом десятка топа не сильно меняется.
— То, что в России есть постоянные регионы лидеры, — очевидно. К сожалению или к радости, это сильные ресурсные субъекты, которые, как правило, расположены «у трубы». То есть те, кто занимается сырьевой добычей, наиболее доходной отраслью, которая всегда приносит наиболее высокие дивиденды не только отрасли, но и населению, — пояснил эксперт.
По его словам, именно эти субъекты являются лидерами по доходам граждан, поэтому результаты исследования логичны. Что касается индекса социального благополучия, то эксперт его назвал реалистичным. Такого роста зарплат и доходов, как в 2023—2024 годах, в стране не наблюдалось с 2013-го, отметил экономист.