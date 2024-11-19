На первых местах: в России назвали топ-35 устойчивых регионов

Константин Костин отметил, что индекс промпроизводства за сентябрь 2024 года к сентябрю 2023-го составил 103,2, отгрузка товаров собственного производства (без НДС) возросла на 21,46 трлн рублей на человека, или на 17%, а стоимость произведенных и отгруженных товарных благ на душу экономически активного населения за тот же период в целом по стране возросла с 862,5 тыс. до 1,01 млн рублей на человека (на 17,2%).