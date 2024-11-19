Китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов

Под ограничения попали и адреса на территории России, говорит генеральный директор юридической компании «Синорусс» Сурана Раднаева. «Нам известно как минимум об одном таком случае в российской юрисдикции. Это привело к тому, что в настоящее время банк [Bank of China] проводит проверку не только адреса компании, которой не повезло иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией. Также проверяется ее название, вид деятельности и гендиректор. На время проверки использование счетов ограничено», — сообщает она. Осложняет ситуацию и тот факт, что некоторые попавшие под санкции компании открывали несколько юридических лиц по одному адресу, в одном здании, добавляет Раднаева.