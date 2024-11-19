Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз

В сентябре импорт алмазов из России в Индию упал на 96% (почти в 25 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37 тыс. карат, сообщило индийское Министерство торговли и промышленности, передает «Интерфакс».
Этот объем оценивался в $1,5 млн. В сентябре 2023-го Индия импортировала 917 тыс. карат на сумму $112 млн. В целом Нью-Дели в сентябре сократил суммарный импорт драгоценных камней почти на четверть (23%) по сравнению с прошлым годом: объем составил 1,43 млн карат.
Крупнейшие поставщики алмазов в Индию — Бельгия, ОАЭ и Гонконг, который до 2022 года уступал России по объему ввозимых товаров. В этом сентябре он поставил Индии драгоценныех камни на сумму $448 млн (на 5% меньше, чем годом ранее), Бельгия ввезла алмазы на сумму $186 млн (на 16% ниже данных прошлого года), ОАЭ — на $581 млн (на 12% меньше).
«Интерфакс» отмечает, что импорт Индией российских алмазов начал снижаться в минувшем апреле. До этого объемы ввозимых драгоценных камней из России росли год к году. Участники рынка объясняли это распродажей запасов до ужесточения санкций G7 в отношении российских алмазов.
1 января страны G7 запретили импорт российских алмазов, а с 1 марта мера распространяется на поставки камней, обработанных в третьих странах. Россия считает санкции незаконными.
Индия — крупнейший экспортер алмазов в мире с долей 26,5%, а также мировой центр полировки и огранки камней. Однако в связи с общим кризисом алмазной индустрии эта отрасль в стране также испытывает сложности. Так, в 2023/24 финансовом году экспорт снизился по сравнению с аналогичным предыдущим периодом на 27,58%, а в первом квартале текущего 2024/25-го еще на 15%. Главной причиной стало падение спроса на ключевых рынках — в США и Китае. Из-за снижения цен в октябре прошлого года Нью-Дели пришлось ввести двухмесячный запрет на импорт необработанных алмазов.