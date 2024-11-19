Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз

Индия — крупнейший экспортер алмазов в мире с долей 26,5%, а также мировой центр полировки и огранки камней. Однако в связи с общим кризисом алмазной индустрии эта отрасль в стране также испытывает сложности. Так, в 2023/24 финансовом году экспорт снизился по сравнению с аналогичным предыдущим периодом на 27,58%, а в первом квартале текущего 2024/25-го еще на 15%. Главной причиной стало падение спроса на ключевых рынках — в США и Китае. Из-за снижения цен в октябре прошлого года Нью-Дели пришлось ввести двухмесячный запрет на импорт необработанных алмазов.