Индекс Мосбиржи, отчет МТС и акции «Сегежи»: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Рынок начал неделю с падения. По итогам торгов 18 ноября индекс Мосбиржи снизился на 0,67%, до 2720,77 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть ниже — на отметке 2705,34 пункта, потеряв 1,24%. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии опустился на 0,62%, до 857,59 пункта.
Наибольшее падение продемонстрировали привилегированные акции «Транснефти» (-9,01%), обыкновенные VK (-3,41%), расписки Ozon (-3,37%), акции «Ростелекома» (-3,37%) и «Мосэнерго» (-3,33%). Акции «Транснефти» заметно снизились на фоне новости о налоговых изменениях, из-за которых налог на прибыль для компании может вырасти с 20% до 40%.
Снижение рынка акций произошло из-за геополитических рисков, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. В выходные газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами по территории России с помощью систем ATACMS. В понедельник, 18 ноября, в Белом доме США не подтвердили и не опровергли эти данные.
Также, по словам Карпунина, давление на рынок оказал комментарий ЦБ о том, что устойчивое инфляционное давление остается около максимумов года и требуется дополнительная жесткость ДКП. Аналитики пришли к выводу, что риск повышения ключевой ставки до 22−23% остается высоким.
Вместе с этим, отмечает Василий Карпунин, индекс Мосбиржи мог бы упасть еще сильнее, но его поддержали ослабление рубля и рост цен на нефть. По словам аналитика, с начала сентября рынок находится в широком боковике 2500−2900 пунктов и по базовому сценарию на ближайших сессиях будет колебаться вокруг отметки 2700 пунктов.
По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, 19 ноября индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2700−2800 пунктов. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что если «медведям» удастся продавить уровень 2700 пунктов, то целью дальнейшего снижения бенчмарка станет район 2560 пунктов.
Отчетность МТС.
Во вторник, 19 ноября, МТС опубликует отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
В ИК «ВЕЛЕС Капитал» ожидают, что МТС по итогам квартала продемонстрирует относительно высокие темпы роста выручки на фоне положительной динамики сервисов. По оценкам аналитика «ВЕЛЕС Капитала» Артема Михайлина, темпы роста OIBDA, скорее всего, были ниже, а рентабельность по показателю могла снизиться на 1,4 п.п. год к году. Такая динамика маржи связана с изменением структуры выручки и опережающим ростом некоторых затратных статей, включая расходы на персонал, объяснил Михайлин. Высокие финансовые расходы и негативный эффект от разницы валютных курсов могли оказать давление на чистую прибыль по итогам периода.
Прогноз «ВЕЛЕС Капитала» по основным показателям МТС в третьем квартале:
выручка выросла на 14,5% год к году, до ₽179,14 млрд;
скорректированная OIBDA увеличилась на 10,2%, до ₽64,84 млрд;
рентабельность по этому показателю упала до 26,2% (-1,4 п.п. год к году);
чистая прибыль составила ₽6,57 млрд (-28,9%).
В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют, что чистая прибыль снизилась меньше — на 2%, до ₽8,8 млрд, а EBITDA выросла на 10%, до ₽65 млрд, во многом из-за благоприятной базы сравнения. По мнению аналитиков, в крупнейшем сегменте связи выручка продолжила расти чуть медленнее инфляции. При этом брокер считает, что быстрее всех по-прежнему росла выручка от финансовых и рекламных услуг. Впрочем, в финансовом сегменте динамика выручки могла замедлиться из-за повышения ключевой ставки.
У БКС нейтральный взгляд на акции МТС, а в «ВЕЛЕС Капитале» дали бумагам рейтинг «покупать» с целевой ценой ₽354.
Акции «Сегежи».
Акции «Сегежи» по итогам торгов подскочили на 6,31%, до ₽1,82, и стали одним из лидеров роста на российском рынке. По мнению директора по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослава Кабакова, инвесторов привлекло успешное завершение оферты. Компания в период с 7 по 13 ноября приобрела у инвесторов по их требованию чуть менее 9,5 млн облигаций серии 002P-01R по цене номинала плюс НКД ₽1,35, это 94,7% объема выпуска.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова еще одним возможным драйвером роста котировок назвала ожидания неплохих результатов по МСФО за третий квартал, которые выйдут до конца недели.
Но руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» указал, что такие импульсы роста в последнее время стали рядовым событием для акций «Сегежи», во многом они могут провоцироваться волнами закрытия коротких позиций.
«Общий же взгляд на среднесрочные перспективы акций “Сегежи” остается негативным, так как мы ждем существенного размытия долей миноритариев из-за допэмиссии», — сказал Карпунин.
Курсы валют.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽98,85, продать — по ₽97;
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99,25, продать — по ₽98,35.
Самые дешевые евро:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽104;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,35, продать — по ₽104,9.
Самые дешевые юани:
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽14,1;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽14.
Корпоративные события.
МТС Банк: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
«Европлан»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события.
Россия: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025−2027 годы.
18−19 ноября в Рио-де-Жанейро проходит саммит лидеров G20, российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.
Еврозона: индекс потребительских цен в октябре — 13:00 мск.
США: количество новостроек и количество выданных разрешений на строительство в октябре — 16:30 мск.
США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2720,77 (-0,67%).
Индекс РТС: 857,59 (-0,62%).
S&P 500: 5893,62 (+0,39%).
Dow Jones Industrial Average: 43 389,60 (-0,13%).
NASDAQ Composite: 18 791,81 (+0,6%).