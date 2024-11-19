Индекс Мосбиржи, отчет МТС и акции «Сегежи»: дайджест

В ИК «ВЕЛЕС Капитал» ожидают, что МТС по итогам квартала продемонстрирует относительно высокие темпы роста выручки на фоне положительной динамики сервисов. По оценкам аналитика «ВЕЛЕС Капитала» Артема Михайлина, темпы роста OIBDA, скорее всего, были ниже, а рентабельность по показателю могла снизиться на 1,4 п.п. год к году. Такая динамика маржи связана с изменением структуры выручки и опережающим ростом некоторых затратных статей, включая расходы на персонал, объяснил Михайлин. Высокие финансовые расходы и негативный эффект от разницы валютных курсов могли оказать давление на чистую прибыль по итогам периода.