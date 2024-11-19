Индекс гособлигаций RGBI вновь опустился ниже отметки 100 пунктов

Инвертированная кривая бескупонной доходности ОФЗ по-прежнему демонстрирует доходности краткосрочных и среднесрочных облигаций выше доходностей облигаций с более долгими сроками погашения. По данным на 10:22 мск 19 ноября, наибольшую доходность на рынке (21,52−21,55% годовых) предлагают самые короткие выпуски — до полугода. Более длинные выпуски с погашением до двух лет дают доходность 20,62−21,44%, а самые длинные выпуски ОФЗ сроком на 30 лет — 14,13% годовых. Максимальная доходность по последней сделке превышает 21,11% по ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года, а минимальная доходность по ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года — 15,87%.