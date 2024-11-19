Индекс гособлигаций RGBI вновь опустился ниже отметки 100 пунктов

Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 19 ноября 2024 года в индекс входят 25 гособлигаций.
Исторический минимум индекса RGBI был зафиксирован 11 февраля 2009 года, тогда на закрытии торгов значение опустилось до 92,18 пункта.
Коррекция по длинным ОФЗ выглядит логичной в связи с появлением новых данных по инфляционным ожиданиям, считает аналитик Альфа-Инвестиций Игорь Галактионов. «Ожидания остаются на уровне октября: 13,4% — это максимум с начала года. Представитель ЦБ в очередной раз упомянул, что для возобновления дезинфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Это значит, вероятность очередного повышения ключевой ставки на заседании в декабре растет», — добавляет аналитик.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 6 по 11 ноября повысился до 0,30% против 0,19% неделей ранее.
Инвертированная кривая бескупонной доходности ОФЗ по-прежнему демонстрирует доходности краткосрочных и среднесрочных облигаций выше доходностей облигаций с более долгими сроками погашения. По данным на 10:22 мск 19 ноября, наибольшую доходность на рынке (21,52−21,55% годовых) предлагают самые короткие выпуски — до полугода. Более длинные выпуски с погашением до двух лет дают доходность 20,62−21,44%, а самые длинные выпуски ОФЗ сроком на 30 лет — 14,13% годовых. Максимальная доходность по последней сделке превышает 21,11% по ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года, а минимальная доходность по ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года — 15,87%.