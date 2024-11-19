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G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры

МЕХИКО, 19 ноя — РИА Новости. Лидеры «Большой двадцатки» по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты, говорится в итоговой декларации мероприятия.

Источник: © РИА Новости

«Мы ускорим реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она могла ответить на неотложные вызовы устойчивого развития, изменения климата и усилий по искоренению нищеты. Мы поддерживаем добровольное создание страновых платформ как один из возможных инструментов для стимулирования устойчивого финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках», — сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20.

Лидеры организации отметили, что финансовые платформы, которые управляются странами, гибкие и хорошо адаптированы к национальным обстоятельствам, «работают как эффективные инструменты для мобилизации государственного и частного капитала для финансирования проектов и программ в развивающихся странах».