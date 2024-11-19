G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры

«Мы ускорим реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она могла ответить на неотложные вызовы устойчивого развития, изменения климата и усилий по искоренению нищеты. Мы поддерживаем добровольное создание страновых платформ как один из возможных инструментов для стимулирования устойчивого финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках», — сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20.