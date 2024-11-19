«Бутербродекс» во второй половине октября вырос на 2,1 пункта

С 16 по 31 октября 2024 года средний чек увеличился по ветчине (на 32%, до 256 рублей), сливочному маслу (на 15,8%, до 220 рублей) и сыру (на 4,8%, до 220 рублей). Снизился он по сахару (на 15%, до 68 рублей), огурцам (на 11,9%, до 119 рублей), кофе (на 8,6%, до 202 рублей), батону (на 2,2%, до 44 рублей).