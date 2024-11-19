Более 70% россиян заявили о планах потратить около 20 тыс. в «черную пятницу»

«Сегодня для потребителей ключевым фактором выбора становятся не только цены, но и любовь к бренду. Так, по данным нашего опроса, четверть респондентов готова купить вещь любимого бренда вне зависимости от размера скидки. Поэтому многие fashion-игроки активно инвестируют в персонализированные предложения и рассказывают о своем продукте заранее, еще до наступления распродаж, а усиливают свою активность они уже к середине ноября. Так, бюджеты на рекламу спецпредложений и акций в среднем в ноябре на 40% выше по сравнению с октябрем», — отметила индустриальный лид Fashion Retail в «Яндексе» Анастасия Липатова.