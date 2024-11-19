Более 70% россиян заявили о планах потратить около 20 тыс. в «черную пятницу»

Также опрос показал, что самая популярная категория по акции — одежда, обувь и аксессуары. В 2023-м что-то из предметов гардероба приобрел каждый второй респондент.
Отмечается, что интерес к распродажам одежды, обуви и аксессуаров начинает расти с конца октября и достигает пика за неделю до старта «черной пятницы». Так, в октябре 2024-го он уже увеличился в семь раз по сравнению с сентябрем и на 13% с октябрем 2023-го. Чаще всего в этот период ищут женскую одежду, верхнюю и платья. Самыми востребованными предметами гардероба незадолго до распродажи также являются кофты, штаны, футболки, топы и костюмы.
Как указано, более трети покупателей одежды, обуви и аксессуаров начинают выбирать магазины покупок на распродаже заранее. Четыре из 10 изучают ассортимент, больше половины — отслеживают изменение цен.
«Сегодня для потребителей ключевым фактором выбора становятся не только цены, но и любовь к бренду. Так, по данным нашего опроса, четверть респондентов готова купить вещь любимого бренда вне зависимости от размера скидки. Поэтому многие fashion-игроки активно инвестируют в персонализированные предложения и рассказывают о своем продукте заранее, еще до наступления распродаж, а усиливают свою активность они уже к середине ноября. Так, бюджеты на рекламу спецпредложений и акций в среднем в ноябре на 40% выше по сравнению с октябрем», — отметила индустриальный лид Fashion Retail в «Яндексе» Анастасия Липатова.
Ранее, 8 ноября, в Почта Банке рассказали, что во время распродаж активизируются мошенники. Как уточнили в кредитной организации, злоумышленники, предлагая максимально выгодные предложения, переводят пользователей Сети на сторонние сайты. В результате из-за этого покупатели могут остаться не только без денег и товаров, но и с кредитами.