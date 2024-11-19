Bloomberg узнал, что Минюст США потребует от Google продать Chrome

По словам собеседников агентства, американские власти хотят, чтобы компания продала браузер, поскольку он является «ключевой точкой доступа», через которую многие используют поисковую систему Google. При этом, говорится в сообщении, правительство может принять решение о необходимости продажи позднее, если получится создать более конкурентный рынок за счет других мер, например прекращения выплат Apple, Samsung и другим производителям устройств за то, чтобы поисковая система Google была выбрана по умолчанию на их устройствах и в веб-браузерах.
По данным сервиса аналитики веб-трафика StatCounter, доля Chrome занимает около 61% рынка в США, на Safari приходится 18%, на Edge — 5%, а на Firefox — 3%.
Власти США хотят обязать компанию лицензировать результаты и данные из своей поисковой системы и предоставить веб-сайтам больше возможностей для предотвращения использования их контента продуктами искусственного интеллекта Google, рассказали источники Bloomberg. По их данным, антимонопольное агентство намерено предложить корпорации отделить операционную систему Android от других продуктов, включая поисковик и магазин приложений Google Play.
Собеседники агентства отметили, что требования еще могут измениться. Источники Bloomberg говорят, что антимонопольные органы отказались от «более суровых мер», которые вынудили бы Google продать Android.
Агентство пишет, что это может стать «историческим ударом» для компании и изменить рынок онлайн-поиска и индустрию ИИ. На апрель следующего года назначено слушание по поводу того, какие меры должна принять Google, чтобы избавиться от статуса монополиста. Окончательное решение планируется вынести к августу 2025-го.
Вице-президент компании по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила Bloomberg, что Минюст США продвигает «радикальную программу, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов в этом деле». «Если правительство будет таким образом влиять на ситуацию, это нанесет ущерб потребителям, разработчикам и технологическому лидерству США именно в тот момент, когда это больше всего необходимо», — добавила она.
Министерство юстиции отказалось от комментариев.
Google настаивает, что ее поисковая система популярна среди пользователей из-за качественной работы и они сами могут выбирать, какие поисковики устанавливать по умолчанию. Компания заявила, что сама сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Amazon.