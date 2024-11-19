Bloomberg узнал, что Минюст США потребует от Google продать Chrome

По словам собеседников агентства, американские власти хотят, чтобы компания продала браузер, поскольку он является «ключевой точкой доступа», через которую многие используют поисковую систему Google. При этом, говорится в сообщении, правительство может принять решение о необходимости продажи позднее, если получится создать более конкурентный рынок за счет других мер, например прекращения выплат Apple, Samsung и другим производителям устройств за то, чтобы поисковая система Google была выбрана по умолчанию на их устройствах и в веб-браузерах.