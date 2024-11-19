Bloomberg: Минюст США потребует через суд обязать Google продать Chrome

5 августа Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Суд постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.