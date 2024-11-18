Золотое время вкладов: обрушит ли доходность депозитов фондовый рынок

Если сравнивать депозит только с дивдоходностью, то многие акции, конечно, проиграют. Но акции впоследствии могут вырасти, и они будут расти быстрее облигаций, когда ДКП развернется, тогда общая доходность по акциям (дивиденды и переоценка курса) побьет ставки по депозитам. А номинал вклада останется тем же. Как правило, акции начинают расти на ожиданиях разворота ДКП до того, как ЦБ фактически перейдет к смягчению, и рост может быть довольно быстрым. Сейчас есть прогнозы смены ДКП летом 2025 года, и есть понимание, что ставки близки к пикам.