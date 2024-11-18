Золотое время вкладов: обрушит ли доходность депозитов фондовый рынок

Российские банки продолжают повышать ставки по своим депозитам. ВТБ теперь предлагает максимальную ставку в 24% на вклад длиной в год. Похожий тренд наблюдается и в других кредитных организациях. Привлекательность депозитов с учетом инфляции достигает рекорда за всё время наблюдений. Таким образом, банковские вклады становятся надежным и практически безрисковым вложением, которое может привести к оттоку средств с других инвестиционных направлений, в том числе и популярного у россиян фондового рынка. Грозит ли российским биржам обвал из-за ухода всех инвесторов в банки, разбирались «Известия».
Ставки продолжают расти
По данным ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков впервые за долгое время превысила 20%. Судя по данным, приходящим из отдельных кредитных организаций, с тех пор ставки продолжили увеличиваться. ВТБ не единственный пример — целая группа банков предлагает доходность в 22−23% годовых, причем речь идет о сверхкоротких вкладах на три месяца, что является беспрецедентным явлением (обычно долгосрочные депозиты имеют более высокую ставку).
Темпы прироста средств на вкладах физлиц максимальные за 14 лет. К октябрю объем их депозитов составил 51,6 трлн рублей. А средний размер вклада у населения достиг 583 тыс. рублей, что на 21% больше, чем в конце прошлого года. Объем уверенно поддерживается как высокими ставками, так и ростом доходов населения.
В этих обстоятельствах российский фондовый рынок, бурно выросший после эпидемии и стойко выдержавший все удары судьбы в 2022—2023 годах, выглядит проигравшим. За последние полгода он упал почти на 700 пунктов (более 20%). В значительной степени российские ценные бумаги поддерживались за счет частных инвесторов, чье количество превысило 30 млн человек — около трети экономически активного населения.
Сейчас же, когда банки предлагают настолько выгодные условия размещения средств, мотивация инвестировать в фондовый рынок начинает теряться. В краткосрочном плане он приносит намного меньшую доходность, при этом вложения сопровождаются значительно более высокими рисками. Для сравнения, реальная (то есть за вычетом инфляции) доходность депозитов сейчас составляет 13−15%. Что будет, если ситуация продолжит развиваться в том же ключе и дальше? Российские эксперты оценили перспективы российского рынка акций в «золотых» условиях для банковских вкладчиков.
«Массовые распродажи акций ради депозитов вряд ли будут», — заявил Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».
Да, уход средств на рынок депозитов уже есть и по мере роста ставок будет только усиливаться. Но вряд ли он приведет к массовым распродажам ради депозитов. Скорее, речь идет о «новых» деньгах, которые приходят в банки из «банок».
Спрос на акции будет сокращаться не только из-за снижения притока частных средств на этот рынок, но и в том числе потому, что не все эмитенты смогут быть столь же успешны во времена высокой ключевой ставки, как и во времена низкой инфляции.
Депозиты в текущей ситуации «отбирают хлеб» не только у акций и облигаций, но и у других финансовых услуг (накопительное страхование
«Акции будут быстро расти, когда ДКП развернется», — сказала Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам».
Если не будет мирового кризиса и соответствующего ему обвала цен на сырье, то и акции не обрушатся. Фоном идет экономический рост, ожидания по корпоративным прибылям за 2024 год остаются достаточно высокими, а прогнозы по дивидендам неплохими — около 10% на следующие 12 месяцев по индексу Мосбиржи.
Если сравнивать депозит только с дивдоходностью, то многие акции, конечно, проиграют. Но акции впоследствии могут вырасти, и они будут расти быстрее облигаций, когда ДКП развернется, тогда общая доходность по акциям (дивиденды и переоценка курса) побьет ставки по депозитам. А номинал вклада останется тем же. Как правило, акции начинают расти на ожиданиях разворота ДКП до того, как ЦБ фактически перейдет к смягчению, и рост может быть довольно быстрым. Сейчас есть прогнозы смены ДКП летом 2025 года, и есть понимание, что ставки близки к пикам.
Во-вторых, доходность депозитов не учитывает фактор девальвации: с начала августа доллар вырос уже на 18%. Львиная доля индекса Мосбиржи — это экспортеры, которым выгодно ослабление рубля, и рано или поздно этот фактор будет заложен в котировки.
Далее. Проценты по депозиту можно получить только в конце срока, но если закрыть его досрочно, то проценты зачастую окажутся равны нулю. Иногда бывает, что частные инвесторы видят падение рубля, валюту купить они не успели, и, чтобы заработать на этой волне, они вкладываются в акции экспортеров, которые могут двигаться с временным лагом. Они предпочитают забрать деньги с депозитов, чтобы переложить их в акции, пусть и с потерей процентов.
«На длинной дистанции акции обгоняют по доходности любой инструмент», — отметил Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».
Большой процент людей в России не имеет брокерских счетов, и для них депозиты и вклады — это единственные доступные инструменты сбережения денег. Безусловно, безрисковая доходность сейчас высокая, из-за этого акции под давлением, потому что их дивидендная доходность проигрывает процентам по депозитам. Но по депозитам вы зафиксируете эту доходность на год, а на длинной дистанции акции за счет роста тела и реинвестирования дивидендов обгоняют по доходности любой инструмент на нашем рынке.
На данный момент мультипликатор P/E (цена акций к прибыли) для индекса Мосбиржи упал до 3,8х, что почти вдвое ниже среднеисторического. То есть наш рынок акций дешевый, и это нормальная ситуация, когда ключевая ставка — 21%, и консенсус считает, что это не предел.
Учитывая, что рынок действительно дешев по стоимостным мультипликаторам, мы видим, что сейчас хороший момент, чтобы долгосрочно заходить именно в акции. Вопрос только времени и терпения инвесторов, когда Банк России начнет транслировать «голубиную» риторику в отношении денежно-кредитной политики, и большая часть ликвидности с депозитов и ОФЗ выльется на рынок акций. Поэтому, безусловно, часть ликвидности ушла с рынка акций в безрисковые активы — депозиты, но профессиональные инвесторы продолжают инвестировать в качественные активы именно сейчас, в моменты коррекции на рынке.
«Банки лукавят в рекламе», — рассказал Артур Беджанов, старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций».
Действительно, ставки по вкладам растут активными темпами. Это вызывает интерес у многих, но не у тех, кто понимает подоплеку и риски.
Во-первых, банки лукавят в рекламе, по факту предлагая ставки на конец срока, а не в процентах годовых. Также такие депозиты зачастую обрамляются дополнительными условиями, например обязательными тратами по карте. Так, допустим, ставка 24% на три года с выплатой в конце срока по факту превращается в 19,89% годовых, что соответствует доходности государственных облигаций, и существенно уступает доходности корпоративным облигациям.
Во-вторых, депозиты в любой ситуации проигрывают рынку облигаций. При растущих ставках фиксация процента на продолжительный период оказывается невыгодной, так как уже через месяц ставка на рынке может быть выше. В облигациях с переменным купоном или фондах ликвидности такой проблемы нет, они в полной мере отражают рост ставок в начисляемых процентах. При снижающихся ставках облигации с фиксированным купоном растут в цене, давая дополнительный доход в отличие от депозитов, которые придется пролонгировать под всё меньший процент. Не говоря уже о том, что в облигациях доход начисляется ежедневно и не теряется при продаже.
В-третьих, риски присутствуют и в депозитах. Вклады застрахованы только на сумму 1,4 млн рублей. Сумма выше этого порога уже находится под риском отзыва лицензии у банка. В нынешних условиях также существует риск введения ограничений по снятию или тратам средств, находящихся на депозитах, так называемая заморозка. Такой сценарий кажется нереалистичным, но вероятность его воплощения в жизнь растет каждую неделю вместе с публикацией данных по инфляции.
Акции в данном случае мы не рассматриваем, так как это гораздо более рискованный инструмент для инвестирования. Сравнивать его с депозитами некорректно. В текущих условиях акции находятся под давлением, так как облигации выглядят более привлекательно. Таким образом, инвесторы, которые трезво оценивают экономические выгоды и потенциальные риски, депозитами пользуются в ограниченном размере с целью диверсификации своего портфеля.