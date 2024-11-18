В Турции боятся терять туристов из России при отмене системы «все включено»

Система «всё включено» в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг «всё включено» (all inclusive) в отелях, писало издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».
«Отмена системы “все включено” в отелях Турции, безусловно, повлияет на туристический рынок. Во-первых, эта мера может привести к снижению интереса российских граждан к поездкам в Турцию, так как один из основных критериев выбора отеля — это наличие удобных и доступных услуг “все включено”. Во-вторых, отели могут столкнуться с необходимостью пересмотра ценовой политики и предложений, чтобы компенсировать потенциальную потерю российского рынка», — заявил собеседник агентства.
В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе «всё включено» значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы «всё включено» в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.