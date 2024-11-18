В Госдуме призвали россиян заплатить налоги заблаговременно

«К сожалению, у некоторых людей в характере есть такая черта — откладывать все на потом, и это не всегда срабатывает на пользу самого гражданина, так как всегда есть такой момент, как забыл или закрутился. А налоги, как правило, не прощают такого отношения и могут напомнить о себе в виде существенных штрафов. Чтобы такого не случилось с вами, лучше заплатить их заблаговременно», — сказала Школкина.