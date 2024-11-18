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Структуры Прохорова отказались продавать британский Renaissance Capital

Менеджмент британского инвестбанка Renaissance Capital предложил структурам миллиардера Михаила Прохорова отделить бизнес, но получил отказ. На прошлой неделе холдинг бизнесмена продал российские активы «Ренессанс Капитала».

Источник: Reuters

Структуры миллиардера Михаила Прохорова отклонили предложение о продаже британского инвестбанка Renaissance Capital новым собственникам, следует из отчетности организации за 2023 год. Как отмечается в документе, менеджмент Renaissance Capital выступил с инициативой отделиться от Renaissance Capital Group, конечным бенефициаром которой выступает холдинг «ОНЭКСИМ» Прохорова.

Намерение конечного бенефициара — продолжать владение компанией, поэтому вариант выкупа больше не рассматривается, указано в отчетности. В аналогичном документе за 2022 год отмечалось, что если сделка не будет одобрена, бизнес инвестбанка Renaissance Capital может быть свернут.

13 ноября ОНЭКСИМ сообщил о фактическом разделении бизнеса Renaissance Capital Group — российские активы («Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и управляющая компания «РенКап») были проданы менеджменту компании во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

В ОНЭКСИМе отказались от комментариев. РБК направил запрос в Renaissance Capital.

Как изменился бизнес британского Renaissance Capital.

В 2021 году, до начала российской военной операции на Украине и масштабных ограничительных мер на движение капитала со стороны Запада и России, британский Renaissance Capital показал чистую прибыль на уровне $2,4 млн. В 2022-м инвестбанк зафиксировал убыток в размере $13,4 млн, в 2023-м он сократился до $5,5 млн.

Как отмечается в отчетности, исторически Renaissance Capital работал с британскими институциональными инвесторами, предлагая им услуги на рынках акционерного и долгового капитала в Великобритании, России, Турции, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, инвестбанк представлял интересы клиентов российских структур Renaissance Capital Group на этих зарубежных рынках. Основной доход Renaissance Capital — комиссии, значительная часть которых выплачивалась ему по агентскому соглашению с материнской структурой (transfer pricing agreement). «Ренессанс Капитал» — одна из старейших инвестиционных групп России, работающая с 1995 года.

Весной 2022 года «Ренессанс Капитал» была вынуждена приостановить работу своих офисов в Лондоне и Нью-Йорке. В компании это называли не закрытием, а реструктуризацией. Речь шла о структурах Renaissance Capital Limited и RenCap Securities Inc.

В результате реструктуризации объемы бизнеса британского Renaissance Capital существенно сократились, но балансовые показатели инвестбанка «остаются сильными», говорится в отчетности.

  • По итогам 2023 года чистые доходы от торговых операций составили $3,9 млн против потерь в $0,5 млн годом ранее. Основной положительный эффект дали операции с акциями.
  • Комиссионные доходы рухнули в 10,3 раза, до $2,6 млн. Это произошло за счет резкого сжатия брокерского бизнеса.
  • Чистые процентные доходы вышли в положительную зону, составив $0,08 млн.
  • В результате чистые операционные доходы инвестбанка оказались чуть больше $7 млн против $26,9 млн в 2022 году. Для сравнения: в 2021-м этот показатель составлял $39,1 млн.
  • Renaissance Capital в 2023 году пошел на существенное сокращение операционных расходов (например, на персонал) — показатель уменьшился более чем втрое, до $12,5 млн. Тем не менее, инвестбанк остался убыточным, хотя и снизил потери по сравнению с 2022 годом.
  • Совокупные активы организации уменьшились на 19%, до $31,7 млн, а обязательства — на 11,1%, до $15,6 млн. Тенденция началась еще в 2022 году, но тогда была более выраженной: совокупные активы упали в 2,2 раза, а обязательства — почти втрое. Сейчас 81% активов Renaissance Capital приходится на денежные остатки на счетах, а также гособлигации США и Великобритании.

«На данный момент тяжело увидеть перспективы Renaissance Capital в Великобритании, скорее всего, объем бизнеса будет сокращаться», — говорит старший аналитик Aspring Capital Степан Горбунов. Он затруднился ответить, почему головная структура отказалась от продажи инвестбанка, если на него был покупатель. При этом эксперт предполагает, что бизнес-юниты Renaissance Capital Group в отдельных регионах ждет сценарий «наподобие российского» — продажа менеджменту либо локальной финансовой группе.