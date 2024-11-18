Структуры Прохорова отказались продавать британский Renaissance Capital

Как отмечается в отчетности, исторически Renaissance Capital работал с британскими институциональными инвесторами, предлагая им услуги на рынках акционерного и долгового капитала в Великобритании, России, Турции, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, инвестбанк представлял интересы клиентов российских структур Renaissance Capital Group на этих зарубежных рынках. Основной доход Renaissance Capital — комиссии, значительная часть которых выплачивалась ему по агентскому соглашению с материнской структурой (transfer pricing agreement). «Ренессанс Капитал» — одна из старейших инвестиционных групп России, работающая с 1995 года.