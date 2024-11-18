Структуры Прохорова отказались продавать британский Renaissance Capital

Структуры миллиардера Михаила Прохорова отклонили предложение о продаже британского инвестбанка Renaissance Capital новым собственникам, следует из отчетности организации за 2023 год. Как отмечается в документе, менеджмент Renaissance Capital выступил с инициативой отделиться от Renaissance Capital Group, конечным бенефициаром которой выступает холдинг «ОНЭКСИМ» Прохорова.
Намерение конечного бенефициара — продолжать владение компанией, поэтому вариант выкупа больше не рассматривается, указано в отчетности. В аналогичном документе за 2022 год отмечалось, что если сделка не будет одобрена, бизнес инвестбанка Renaissance Capital может быть свернут.
13 ноября ОНЭКСИМ сообщил о фактическом разделении бизнеса Renaissance Capital Group — российские активы («Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и управляющая компания «РенКап») были проданы менеджменту компании во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.
В ОНЭКСИМе отказались от комментариев. РБК направил запрос в Renaissance Capital.
Как изменился бизнес британского Renaissance Capital.
В 2021 году, до начала российской военной операции на Украине и масштабных ограничительных мер на движение капитала со стороны Запада и России, британский Renaissance Capital показал чистую прибыль на уровне $2,4 млн. В 2022-м инвестбанк зафиксировал убыток в размере $13,4 млн, в 2023-м он сократился до $5,5 млн.
Как отмечается в отчетности, исторически Renaissance Capital работал с британскими институциональными инвесторами, предлагая им услуги на рынках акционерного и долгового капитала в Великобритании, России, Турции, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, инвестбанк представлял интересы клиентов российских структур Renaissance Capital Group на этих зарубежных рынках. Основной доход Renaissance Capital — комиссии, значительная часть которых выплачивалась ему по агентскому соглашению с материнской структурой (transfer pricing agreement). «Ренессанс Капитал» — одна из старейших инвестиционных групп России, работающая с 1995 года.
Весной 2022 года «Ренессанс Капитал» была вынуждена приостановить работу своих офисов в Лондоне и Нью-Йорке. В компании это называли не закрытием, а реструктуризацией. Речь шла о структурах Renaissance Capital Limited и RenCap Securities Inc.
В результате реструктуризации объемы бизнеса британского Renaissance Capital существенно сократились, но балансовые показатели инвестбанка «остаются сильными», говорится в отчетности.
- По итогам 2023 года чистые доходы от торговых операций составили $3,9 млн против потерь в $0,5 млн годом ранее. Основной положительный эффект дали операции с акциями.
- Комиссионные доходы рухнули в 10,3 раза, до $2,6 млн. Это произошло за счет резкого сжатия брокерского бизнеса.
- Чистые процентные доходы вышли в положительную зону, составив $0,08 млн.
- В результате чистые операционные доходы инвестбанка оказались чуть больше $7 млн против $26,9 млн в 2022 году. Для сравнения: в 2021-м этот показатель составлял $39,1 млн.
- Renaissance Capital в 2023 году пошел на существенное сокращение операционных расходов (например, на персонал) — показатель уменьшился более чем втрое, до $12,5 млн. Тем не менее, инвестбанк остался убыточным, хотя и снизил потери по сравнению с 2022 годом.
- Совокупные активы организации уменьшились на 19%, до $31,7 млн, а обязательства — на 11,1%, до $15,6 млн. Тенденция началась еще в 2022 году, но тогда была более выраженной: совокупные активы упали в 2,2 раза, а обязательства — почти втрое. Сейчас 81% активов Renaissance Capital приходится на денежные остатки на счетах, а также гособлигации США и Великобритании.
«На данный момент тяжело увидеть перспективы Renaissance Capital в Великобритании, скорее всего, объем бизнеса будет сокращаться», — говорит старший аналитик Aspring Capital Степан Горбунов. Он затруднился ответить, почему головная структура отказалась от продажи инвестбанка, если на него был покупатель. При этом эксперт предполагает, что бизнес-юниты Renaissance Capital Group в отдельных регионах ждет сценарий «наподобие российского» — продажа менеджменту либо локальной финансовой группе.