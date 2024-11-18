Розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции. Такие данные предоставили «РБК Вино» в Росалкогольтабакрегулировании (РАТК). Это стало наибольшим показателем с 2017 года (более ранней статистики РАТК не публикует).
Продажи алкоголя за десять месяцев 2024 года превысили показатель за аналогичный период 2023-го всего на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%.
Рекордные с 2017 года продажи в 2024 году продемонстрировала водка. Всего за десять месяцев было продано 62,5 млн дал этого напитка, что также стало наибольшим показателем с 2017 года, за первые десять месяцев которого его розничные продажи составили 54,2 млн дал. Интересно, что продажи водки с начала этого года лишь немногим превысили продажи за аналогичный период 2022 года, когда в России также было продано 62,5 млн дал.
Рекордные продажи также зафиксированы у виноградного и игристых вин. Виноградного вина в рознице за десять месяцев было продано 46,9 млн дал — на 0,9% больше, чем в прошлом году. Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5%.
Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до 16,3 млн дал. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 61% больше, чем за десять месяцев 2017 года.
Что касается отдельных категорий алкоголя, то наибольший рост в продажах показали ликеро-водочные изделия (сюда входят настойки, наливки, ликеры, бальзамы
Больше всего год к году упали продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции — на 34,3% и 20,1% соответственно. В абсолютных же цифрах наибольшее падение показала слабоалкогольная продукция. Ее продажи с января по октябрь 2024 года составили 11,5 млн дал, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина падения — изменение акциза с 1 мая 2024 года, которое привело к тому, что он вырос почти в четыре раза, увеличившись до 141 ₽ за литр готового напитка, что сделало экономически невыгодным производство слабоалкогольных коктейлей.
Как ранее сообщал РАТК, в России с января по октябрь было произведено 27,1 млн дал виноградного и 13,47 млн дал игристого вина. Согласно информации ведомства, это максимальные показатели с 2017 года.