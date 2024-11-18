Розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

Больше всего год к году упали продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции — на 34,3% и 20,1% соответственно. В абсолютных же цифрах наибольшее падение показала слабоалкогольная продукция. Ее продажи с января по октябрь 2024 года составили 11,5 млн дал, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина падения — изменение акциза с 1 мая 2024 года, которое привело к тому, что он вырос почти в четыре раза, увеличившись до 141 ₽ за литр готового напитка, что сделало экономически невыгодным производство слабоалкогольных коктейлей.