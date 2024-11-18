Российский рынок акций, рубль, «Мать и дитя», «Транснефть»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам основной торговой сессии в пятницу, 15 ноября, индекс Мосбиржи вырос на 1,55%, до 2739,21 пункта, на фоне новостей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся еще выше — на отметке 2748,01 пункта.
Но в воскресенье, 17 ноября, The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден решил снять ограничения на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Le Figaro написала, что аналогичные решения в отношении ракет Storm Shadow и SCALP приняли Великобритания и Франция. По данным Reuters, Украина собирается нанести удар дальнобойным оружием по России в ближайшие дни.
Эксперты считают, что в понедельник, 18 ноября, российский рынок будет под давлением. «Из-за принятых решений западных стран растут риски эскалации конфликта, что негативно отразится на настроениях участников», — пояснил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков указал, что основной уровень поддержки для индекса Мосбиржи находится в районе 2700 пунктов, но бенчмарк вполне может упасть и к 2650 пунктам.
«На этой неделе цели для “быков” остаются прежними — попытка подтянуть индекс к уровню 2810 пунктов. Если удастся стабилизировать рынок и удержаться выше 2700 пунктов, это может сигнализировать о постепенном восстановлении. Однако о полноценном развороте говорить пока рано; позитивное влияние на рынок оказывает, скорее, эффект стабилизации, чем факторы роста», — считает Кабаков.
Василий Карпунин отметил, что на дневном графике индекса Мосбиржи все колебания последних дней не меняют общую картину. По мнению Карпунина, рынок с начала сентября находится в середине широкого боковика (2500−2900 пунктов) и в ближайшее время останется в этих границах. При этом эксперт добавил, что хотя внешний фон в понедельник располагает к снижению и не исключен откат к 2700 пунктам по индексу Мосбиржи, локальную поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля.
Рубль
15 ноября рубль на Мосбирже торговался разнонаправленно. В начале торгов пара CNY/RUB подскочила на 0,98%, до ₽13,85, однако во второй половине дня российская валюта начала отыгрывать потери. По итогам торгов рубль потерял 0,18%, закрывшись на отметке ₽13,69 за юань. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 18 ноября, на уровне ₽99,9971.
Фьючерс на доллар (SI) с поставкой в декабре по итогам торговой сессии на Мосбирже прибавил 0,16%, до ₽99 515, что соответствует курсу доллара на уровне ₽99,52. Декабрьский фьючерс на евро (Eu) упал на 0,07%, до ₽104 318, что соответствует курсу евро на уровне ₽104,32.
В ходе торгов поддержку рублю могли оказать продажи иностранной валюты многими спекулянтами, которые решили зафиксировать быструю прибыль, полученную в результате мощного восходящего движения курсов основных валют к российской, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Главные фундаментальные факторы для рубля остаются неблагоприятными. Прежде всего это сокращение импорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики, а также в денежном — под воздействием подешевевшей нефти. В результате снижается предложение инвалюты, спрос на которую увеличивается благодаря восстановлению импорта», — говорит Бабин.
Как отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций», по данным ЦБ, по итогам октября доходы от экспорта снизились до $36 млрд с $39,1 млрд месяцем ранее. По их мнению, это может привести к снижению продаж экспортной выручки до конца года, что негативно для рубля.
Кроме того, полагают эксперты, еще одним негативным фактором для рубля в ноябре стало снижение объема нетто-продаж валюты ЦБ. С 7 ноября по 5 декабря объем ежедневной нетто-продажи валюты сократился с ₽5,3 млрд до ₽4,2 млрд.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что 18 ноября доллар будет торговаться в диапазоне ₽98−100, евро будет колебаться в пределах ₽104−106, юань переместится в коридор ₽13,6−14.
Дивиденды «Мать и дитя»
В понедельник, 18 ноября, совет директоров «Мать и дитя» обсудит выплату дивидендов за третий квартал. Об этом стало известно 14 ноября, с тех пор котировки выросли на 0,8%.
По оценкам «Альфа-Инвестиций», акционеры могут получить за третий квартал ₽22−23 на акцию, что дает дивдоходность 2,5−2,6% по ценам закрытия торгов в пятницу. В 2025—2026 году аналитики ожидают доходность на уровне 10−12%.
В «БКС Мир инвестиций» в ноябре дали акциям целевую цену ₽1200 на горизонте 12 месяцев, потенциал роста от текущих уровней составляет 34,8%. Брокер позитивно смотрит на бумаги, ожидая по ним дивдоходность на уровне 12% на горизонте следующих 12 месяцев.
Налоговые изменения для «Транснефти»
Утром 18 ноября РБК сообщил, что в правительстве готовят новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли. Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, — увеличение ставки налога на прибыль для «Транснефти», обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки. В частности, налог на прибыль для «Транснефти» могут поднять с текущих 20% до 40%.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽98,6, продать — по ₽95,8;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽98,99, продать — по ₽98,31.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽93,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽103,5.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,8;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7.
Корпоративные события
Globaltruck. Мосбиржа исключит акции компании из сектора повышенного риска.
Другие важные события
В Нью-Йорке в Совбезе ООН состоятся заседания, посвященные ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB в ноябре — 18:00 мск.
Еврозона: председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 21:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2739,21 (+1,55%).
Индекс РТС: 862,94 (+0,55%).
S&P 500: 5870,62 (-1,32%).
Dow Jones Industrial Average: 43 444,99 (-0,7%).
NASDAQ Composite: 18 680,12 (-2,24%).