Российский рынок акций, рубль, «Мать и дитя», «Транснефть»: дайджест

Василий Карпунин отметил, что на дневном графике индекса Мосбиржи все колебания последних дней не меняют общую картину. По мнению Карпунина, рынок с начала сентября находится в середине широкого боковика (2500−2900 пунктов) и в ближайшее время останется в этих границах. При этом эксперт добавил, что хотя внешний фон в понедельник располагает к снижению и не исключен откат к 2700 пунктам по индексу Мосбиржи, локальную поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля.