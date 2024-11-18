Россияне скупают карты Таро на фоне обсуждения запрета платных гаданий

По данным аналитиков сервиса Moneyplace, пик спроса пришелся на середину ноября 2024 года. На маркетплейсе Ozon один из поставщиков ежедневно получает 18 тысяч рублей выручки, что соответствует продаже около 36 колод. А всего за месяц на Wildberries было продано 195 тысяч колод со средним чеком 540 рублей, а на Ozon — 36 тысяч колод по цене 672 рубля.