Россияне скупают карты Таро на фоне обсуждения запрета платных гаданий

По данным аналитиков сервиса Moneyplace, пик спроса пришелся на середину ноября 2024 года. На маркетплейсе Ozon один из поставщиков ежедневно получает 18 тысяч рублей выручки, что соответствует продаже около 36 колод. А всего за месяц на Wildberries было продано 195 тысяч колод со средним чеком 540 рублей, а на Ozon — 36 тысяч колод по цене 672 рубля.
Психолог Ника Болзан объясняет увлечение эзотерикой особенностями работы мозга. По данным ВЦИОМа, около 28% россиян верят в способность отдельных людей предсказывать судьбу. «Многие видят в эзотерических практиках “волшебную таблетку”, помогающую справиться с сомнениями», — отмечает Ника Болзан. Увлечение эзотерикой затронуло и бизнес-сферу: компании сотрудничают с тарологами, астрологами и нумерологами, а некоторые соискатели указывают навык гадания в резюме.
Аналитик Moneyplace Анастасия Романова отметила, что в топе продаж находятся обучающие карты Таро, что может свидетельствовать о росте числа начинающих гадалок. Карты также часто покупаются в качестве подарка. Однако, несмотря на популярность, психологи предупреждают, что чрезмерная вера в Таро и другие эзотерические практики может лишать человека статуса хозяина своей жизни, перекладывая ответственность за важные решения на внешние атрибуты.