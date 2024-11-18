Россияне рассказали о планах продлить новогодние праздники отпуском

Так, 9% опрошенных россиян планируют продлить себе новогодние праздники. Еще 7% возьмут отпуск или выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января. Кроме того, 16% респондентов пока не определились с планами.
Помимо этого, 40% участников исследования в эти дни собираются доделать все назначенные ранее дела. Еще 37% займутся покупками и подготовкой подарков, а 29% респондентов планируют украсить дом или квартиру.
Также 23% будут готовить еду к праздничному столу, а 14% собираются заняться подготовкой новогодней вечеринки. Еще 9% планируют работать или подрабатывать и готовиться к Новому году по мере возможности. А 26% респондентов отметили другие варианты, среди которых самым популярным стало путешествие.
При этом 12% опрошенных порадуются за коллег, которые возьмут отпуск в конце декабря для продления новогодних праздников. 75% респондентов нейтрально относятся к этому вопросу, а 13% будут негодовать.
Ранее, 6 ноября, «Известия» ознакомились с исследованием Tiburon Research и «Золотого Яблока», согласно которым больше половины опрошенных россиян считают неуместным дарить подарки на День святого Валентина (55%), профессиональные праздники (56%) и Пасху (69%). При этом обязательными поводами вручить презент 97% россиян назвали день рождения, 92% — Новый год, 58% — День матери и День отца, 53% — Рождество.