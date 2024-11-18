Россияне рассказали о планах продлить новогодние праздники отпуском

Также 23% будут готовить еду к праздничному столу, а 14% собираются заняться подготовкой новогодней вечеринки. Еще 9% планируют работать или подрабатывать и готовиться к Новому году по мере возможности. А 26% респондентов отметили другие варианты, среди которых самым популярным стало путешествие.