Романсы для финансов: в России хотят ужесточить наказания для МФО

Для микрофинансовых организаций предлагают ввести оборотные штрафы, а также исключать их из Госреестра за обман, угрозы и введение в заблуждение клиентов. С таким предложением в правительство, Минфин, ЦБ и Госдуму обратились общественники. В результате совместного исследования с Финансовым университетом при правительстве они выяснили, что с начала года МФО получили вчетверо больше предостережений, чем в 2023-м. Ужесточение ответственности поддерживают в комитетах ГД по финансовому рынку и экономической политике.
Какие незаконные меры МФО применяют в отношении граждан.
За массовые нарушения микрофинансовыми организациями (МФО) прав заемщиков и применение к ним незаконных методов «выбивания» денег (обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление, клевета и др.) предлагают ввести оборотные штрафы, а также исключать такие организации из госреестра ЦБ. С такой инициативой в кабмин, Минфин, ЦБ и Госдуму обратился глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. Причиной этого стали результаты совместного исследования общественников и Финансового университета при правительстве РФ деятельности МФО.
Согласно его данным (есть у «Известий»), в микрофинансовом секторе России сохраняется широкое использование различных незаконных, в том числе уголовно наказуемых приемов, которые применяются для побуждения граждан к выплате долга. Среди них — взломы аккаунтов должников, угрозы расправой, клевета и другие.
Как отмечается в исследовании, количество подобных нарушений и их признаков ежегодно растет, а в этом году темп увеличился многократно. Так, за весь 2023-й МФО, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, было объявлено на 26% больше предостережений, чем за весь 2022-й, а за три квартала 2024 года — на 368,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
При этом еще больший рост нарушений зафиксирован при исследовании топ-50 российских МФО. Если в 2023 году по сравнению с предыдущим частота объявления им предостережений выросла на 38,6%, то за первое полугодие 2024-го их число выросло на 447,7% в сравнении с тем же периодом 2023 года.
— Исследование показывает, что рост нарушений не всегда коррелирует с ростом оборота МФО и числа привлеченных клиентов, что в некоторых случаях могло бы быть статистически оправданным, — пояснила «Известиям» декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ, доктор юридических наук Гульнара Ручкина.
По ее словам, в условиях моратория на проверки предостережение надзорных органов является одной из немногих доступных мер реагирования на допускаемые бизнесом нарушения и признаки таких нарушений. Рост их числа может говорить о том, что недобросовестные практики становятся неотъемлемой частью деятельности некоторых компаний, считает она.
— Это, безусловно, заслуживает внимания регуляторов на предмет целесообразности принятия необходимых мер, вплоть до введения оборотных штрафов и исключения из официального реестра. Подобные санкции будут выполнять профилактическую роль, стимулируя МФО снижать число допускаемых нарушений, — полагает эксперт.
При этом, по ее словам, также целесообразно рассмотреть меры поощрения компаний, не допускающих нарушения или допускающих их в минимальном объеме. Одной из таких может стать публичная оценка добросовестности и ее официальное продвижение в различных каналах коммуникации.
— Разумеется, на рынке присутствуют и законопослушные компании, но общая динамика нарушений крайне тревожная и требует принятия соответствующих мер, — полагает глава ОПИ Олег Павлов.
По его словам, сейчас такая санкция как «исключение из госреестра» уже применяется за ряд нарушений законодательства о микрофинансовой деятельности. Однако перечень оснований для ее применения должен быть расширен и связан с различными недобросовестными практиками МФО в отношении граждан, убежден общественник.
«Известия» направили запросы в кабмин, Минфин, ЦБ с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы общественников.
В пресс-службе Центробанка сообщили, что получили обращение ОПИ, оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Как граждане могут защититься от незаконных действий коллекторов.
Инициативу об ужесточении наказания для МФО поддерживают в Госдуме.
— Наказание должно быть такое, чтобы коллекторские фирмы понимали, что нарушение прав граждан грозит им прекращением работы. В свое время мы вообще предлагали полностью закрыть такие компании, так как их работу вполне могут вести судебные приставы, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.
Депутат назвал увеличение числа предостережений в адрес МФО логичным, связав его с ростом долгов граждан, которые не всегда могут их отдать. Так, согласно официальной статистике Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за девять месяцев 2024 года было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов по кредитам и займам на 1,44 трлн рублей.
— Допускаю, что нам нужно будет ужесточать наказание, чтобы защитить граждан. Можно было ввести не только оборотные штрафы, но и усилить уголовную ответственность, — согласен с Николаем Арефьевым глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Впрочем, в СРО «МиР», объединяющей 80% рынка МФО, статистику общественников не подтверждают, а говорят, наоборот, о противоположной ситуации.
— Это полностью противоречит тому, что мы видим из статистики СРО, Банка России, Роспотребнадзора. Так, например, в последней статистике ЦБ говорится о том, что количество жалоб на МФО за январь — сентябрь 2024 года снизилось на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, — заявили «Известиям» в пресс-службе организации.
По словам руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, согласно данным регулятора по итогам первого полугодия, портфель микрофинансового рынка составил 505 млрд рублей, что на 27% больше, чем за тот же период годом ранее. Рост объясняется увеличением количества заемщиков, которым в кредитных средствах отказывают банки.
По ее словам, число граждан, чья кредитная история, платежеспособность и уровень уже имеющейся долговой нагрузки не позволяют получать одобрение в банках, увеличивается из-за ужесточения регулирования, введения лимитов и мер, направленных на снижение уровня закредитованности.
— Вместе с ростом объемов выдачи увеличиваются и показатели просрочки на микрофинансовом рынке. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств по итогам первого полугодия 2024 года, МФО выставили на продажу рекордный объем долгов — совокупно на 58,6 млрд рублей. Рекорды просрочки объясняются рекордами по выдачам — здесь все закономерно, — сообщила она.
Эксперт отметила, что сейчас на микрофинансовом рынке уже происходит ужесточение регулирования: вводятся лимиты и ограничения, вступают в силу новые нормы. Однако не все МФО адаптировались к новым требованиям и правилам, смогли перестроить свои бизнес-модели и стратегию взаимодействия с клиентом, подчеркнула Евгения Лазарева.
— Собственно, этим и объясняется такой рост количества нарушений — то, что раньше не считалось нарушением, в текущей ситуации уже стало поводом для надзорного реагирования. Собственно, такие тенденции отмечаются с каждым изменением регулирования на рынке и при каждом усилении поведенческого надзора, — пояснила эксперт.
При этом она отметила, что любое новое ужесточение для МФО должно быть очень взвешено и продумано, а не послужило бы выдавливанию заемщиков в нелегальную серую зону рынка, где их права никто соблюдать не будет.