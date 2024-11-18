Романсы для финансов: в России хотят ужесточить наказания для МФО

Как отмечается в исследовании, количество подобных нарушений и их признаков ежегодно растет, а в этом году темп увеличился многократно. Так, за весь 2023-й МФО, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, было объявлено на 26% больше предостережений, чем за весь 2022-й, а за три квартала 2024 года — на 368,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.