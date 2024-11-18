Правительство попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке

«Мы давно говорим, что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию нашей страны. Для семьи с двумя или тремя детьми нужна трехкомнатная квартира, а она сейчас стоит гораздо дороже, чем 6 млн рублей. Молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть такую разницу без поддержки государства. И разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными. Ведь речь идет о будущем страны, а вложения в человеческий капитал всегда были самыми надежными», — пояснил «Известиям» необходимость увеличения лимитов Владимир Кошелев.
Очень важно не только лимиты на реализацию программы увеличить, но и направить эти средства адресно — на помощь тем, кто в них действительно нуждается, отметил Ярослав Нилов.
«Это важно потому, что мы в целом поддерживаем политику ЦБ по борьбе с инфляцией, но у наших молодых людей должны быть реальные шансы на приобретение собственного жилья для рождения детей. Для нас это должно быть абсолютным приоритетом! Семейная ипотека для молодых очень нужна, и это не должно никак влиять на инфляцию, если сделать четкие критерии и последующий контроль за выдачей, чтоб не было злоупотреблений», — пояснил еще один автор обращения, зампред комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов.