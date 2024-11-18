Правительство попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке

«Это важно потому, что мы в целом поддерживаем политику ЦБ по борьбе с инфляцией, но у наших молодых людей должны быть реальные шансы на приобретение собственного жилья для рождения детей. Для нас это должно быть абсолютным приоритетом! Семейная ипотека для молодых очень нужна, и это не должно никак влиять на инфляцию, если сделать четкие критерии и последующий контроль за выдачей, чтоб не было злоупотреблений», — пояснил еще один автор обращения, зампред комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов.