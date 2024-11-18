Названы самые востребованные сотрудники в России в 2024 году

«Сегодня многие компании вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы: искать новых торговых партнеров и поставщиков на смену ушедшим, выходить на другие рыночные ниши, в том числе по направлению импортозамещения. Бизнес становится всё более гибким, оперативно адаптируясь под иную реальность, в том числе за счет найма новых специалистов с глубокой экспертизой в продажах и работе с клиентами», — объяснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.