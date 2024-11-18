Названы самые востребованные сотрудники в России в 2024 году

Как уточнили аналитики, чаще всего работодатели делали запросы на поиск специалистов в области продаж и обслуживания клиентов (38%). Востребованность таких менеджеров за январь—сентябрь 2024 года выросла на 23% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Сильнее всего в таких работниках нуждаются компании малого и среднего бизнеса.
Менеджеры по продажам оказались на первой позиции рейтинга вследствие глобальных изменений в российской экономике, отметили эксперты.
«Сегодня многие компании вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы: искать новых торговых партнеров и поставщиков на смену ушедшим, выходить на другие рыночные ниши, в том числе по направлению импортозамещения. Бизнес становится всё более гибким, оперативно адаптируясь под иную реальность, в том числе за счет найма новых специалистов с глубокой экспертизой в продажах и работе с клиентами», — объяснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.
Также часто в текущем году нанимали рабочий (34%) и административный персонал (23%). На четвертой позиции в рейтинге популярности профессий у работодателей оказались специалисты по сервисному обслуживанию (20%). Кроме этого пользуются спросом IT-специалисты (15%), менеджеры высшего и среднего звена (14%), сотрудники розничной торговли (13%). Десятку замыкают специалисты трех направлений — финансовое, транспортное и рекламное — с одинаковым процентным показателем (12%).
Ранее, 13 сентября, сообщалось, что в первые три месяца 2024 года в России численность работников организаций продолжила расти и достигла максимального значения за последние три года — 43,3 млн человек. Это следует из данных Высшей школы экономики. Увеличилось и количество часов, отработанных в среднем одним сотрудником.