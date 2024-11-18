Минфин предложил поднять налог для «Транснефти» и изменить расчет Urals

В правительстве готовят новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, следует из материалов Минфина, внесенных в правительство (есть у РБК). Подготовку предложений подтвердил источник РБК, близкий к правительству.
Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40%, обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки. Они будут оформлены как поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятому Госдумой в первом чтении 12 ноября (в настоящее время он содержит только уточнения, касающиеся налогообложения табака).
Налог на прибыль «Транснефти»
Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по общеустановленной ставке в 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций, что предусмотрено федеральным законодательством, принятым в 2024 году. Но разработанные поправки предполагают, что для ПАО «Транснефть» будет установлена «ставка по налогу на прибыль организаций в размере 40%».
В «Транснефти» отказались от комментариев. Согласно финансовому отчету компании по РСБУ, за девять месяцев 2024 года чистая прибыль общества сократилась на 49,1% — до 97 млрд руб. Такое изменение там объяснялось переоценкой на сумму 133,2 млрд руб. рыночной стоимости акций ПАО «НМТП», находящихся на балансе «Транснефти». При этом налог на прибыль головной компании составил 18,1 млрд руб., что на 59,1% меньше показателя за аналогичный период 2023 года. В то же время, согласно консолидированной отчетности по МСФО, в первом полугодии 2024 года расходы группы «Транснефть» по налогу на прибыль составили 47,4 млрд руб. (на 4% больше, чем в том же полугодии 2023-го).
Государству в лице Росимущества принадлежат 100% голосующих обыкновенных акций «Транснефти» и 100 привилегированных акций, что дает 78,55% уставного капитала компании. В 2023 году группа «Транснефти» получила рекордную чистую прибыль — 306,6 млрд руб. по МСФО — и выплатила за этот год дивиденды в общем размере 128,5 млрд руб.
Обойти этот момент на практике можно через установление повышенной ставки (или в обратном случае — льготы) для, к примеру, «собственника Единой системы газоснабжения», когда всем понятно, о ком идет речь. Так же и здесь, вероятно, повышенная ставка по налогу на прибыль будет оформлена для «организации — собственника магистральной системы нефтепроводов», считает он.
Вместе с тем такую же ставку по налогу на прибыль (40%) — на пятилетний срок с 2025 года — предлагается установить «для тех, кто применяет режим нового морского месторождения на Каспии», следует из материалов. Как пояснили РБК в Минфине, данная поправка на текущий момент распространяется только на месторождение имени Филановского. Его оператором является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». РБК обратился за комментарием в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
При этом одновременно для месторождения — на пять лет — будет продлен льготный режим по НДПИ (ставка НДПИ — 15% от мировой цены нефти сорта Urals). В материалах Минфина отмечается, что месторождение — высокомаржинальное и обеспечивает хороший результат компании, занимающейся его разработкой. В октябре Госдума одобрила повышение налога на прибыль для месторождения имени Филановского до 34%, президент подписал этот закон в конце октября.
Подобные изменения, вероятно, связаны с высокой прибыльностью данных проектов и призваны выравнять рентабельность по отрасли, прокомментировал РБК Дмитрий Ряховский, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве. Корректировку он назвал «логичной и очевидной».
Новый расчет котировки Urals
Закрытие рынка Европы для российской нефти привело к перераспределению экспортных поставок нефти, добываемой в России, с европейского на восточное направление. «В связи с этим для более объективного использования ее цены в целях налогообложения предлагается определять цену нефти марки Urals исходя из цены на российскую нефть в западных и восточных портах Российской Федерации», — указано в материалах.
Цена Urals для целей налогообложения (в частности, расчета НДПИ) определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса России. В октябре был принят и подписан закон, исключающий из определения цены нефти для целей налогообложения предельный уровень «Brent минус фиксированный дисконт» (в 2024 году этот дисконт составляет $20 за барр.), а также национальную котировку биржи СПбМТСБ — при том что последняя должна была заработать только в 2025 году, в итоге от нее отказались. Уровень «Brent минус дисконт» вводился весной 2023 года в условиях высоких скидок на российскую нефть из-за санкций и определял уровень, ниже которого не могут рассчитываться нефтяные налоги, даже если котировки российской нефти Urals еще ниже. Однако впоследствии дисконты на российскую нефть нормализовались, и условная котировка «Brent минус дисконт» перестала быть актуальной.
Согласно действующему налоговому законодательству, с 1 января 2025 года действовать должна только формула расчета «Urals на базисе поставки FOB + $2 за баррель», где $2 — это условная стоимость транспортировки нефти из российских портов на северо-западе и юге страны до европейских портов (методику определения стоимости морской транспортировки должна была разработать Федеральная антимонопольная служба, но не разработала, а в отсутствии методики, согласно Налоговому кодексу, должен браться показатель в $2). На практике для этих целей используются котировки FOB (порты Приморск и Новороссийск) от западного ценового агентства Argus.
При этом против использования цен Urals в портах Европы, куда нефть фактически не поставляется, неоднократно выступала «Роснефть». В октябре замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин продолжает обсуждать с ведомствами возможное изменение расчета налоговой котировки Urals. Главное, по его словам, в этом вопросе, «чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета».
Сейчас цена этой премиальной российской марки для расчета налогов не используется. В разработанной схеме предполагается, что котировка Urals будет представлять собой сумму среднедневной за истекший налоговый период цены сорта в портах Приморска и Новороссийска, умноженной на коэффициент 0,78, и среднего значения стоимости нефти ESPO в Козьмино, умноженного на коэффициент 0,22, рассказали в ведомстве. Иными словами, котировка будет рассчитываться как среднее трех котировок FOB (Приморск, Новороссийск, Козьмино), где вес среднеарифметического первых двух будет составлять 0,78, а вес третьей — 0,22.
В 2023 году общий объем экспорта нефти из четырех морских портов — южный Новороссийск, западные Приморск и Усть-Луга и восточный Козьмино — составил чуть более 151 млн т, говорит профессор Финансового Университета при правительстве Михаил Юмаев. Из этого объема на долю Козьмино пришлось примерно 28%, уточняет он. «Поэтому расчет средней цены с использованием весового показателя, который отражает цены на нефть ВСТО, в виде коэффициента 0,22 обоснован и в целом отражает общую текущую и планируемую структуру экспортных поставок нефти», — рассуждает эксперт.
С 2025 года подобные алгоритмы весового определения цен в зависимости от портов для расчета НДПИ будут использоваться и по другим видам минерального сырья, напоминает Ряховский. «Например, по коксующемуся углю соотношение весов составит 0,85 и 0,15, по энергетическим углям — 0,5 и 0,5, по горнохимическому сырью — 0,1 и 0,9», — заключает он.
Предложения для других отраслей
В составе предложенных Минфином поправок также эффективное увеличение ставки страховых взносов для ИТ-отрасли и радиоэлектронной промышленности. В настоящее время Налоговым кодексом определено, что ИТ-отрасль пользуется пониженным единым тарифом страховых взносов в 7,6% (вместо общеустановленных 30%) до достижения зарплаты работника в течение года так называемой предельной базы. После превышения этой величины ставка страховых взносов обнуляется (при 15,1% для стандартных отчислений). Такой порядок должен был действовать до конца 2026 года. Однако новыми поправками на 2025−26 годы предлагается ставка 7,6% для ИТ-отрасли и радиоэлектронной промышленности и при превышении предельной базы. «IT-компании и отрасль радиоэлектроники получили за последние три года значительный объем налоговых преференций, направленных на их опережающее развитие. Сохраняя в целом их поддержку, уже летом уточнили ее параметры по налогу на прибыль организаций. Сейчас предлагается оптимизировать страховые взносы», — объясняет Минфин.
Правительство также внесет в Госдуму поправки, определяющие налогообложение майнинга и сделок с криптовалютами. В результате обсуждения с бизнесом принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга: доходы, полученные в результате майнинга, станут учитываться по мере получения криптовалюты в размере ее рыночной стоимости, их можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Если речь идет о доходах физлиц от сделок с криптовалютой, они будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами, то есть предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%.
Льготы для трудноизвлекаемого газа Ямала
Согласно материалам, Минфин также предлагает с 2025 года приостановить на пять лет налоговый вычет по НДПИ при добыче газового конденсата, направленного на переработку с выделением ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов, продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата). Одновременно с этим предлагается установить на 10 лет начиная с 1 января 2028 года нулевую ставку по НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа и газового конденсата, если речь идет о залежах ачимовских и юрских продуктивных отложений полуострова Ямал.
В октябре о необходимости поддержки добычи газовых ТРИЗов высказывался гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ, подведомствена Роснедрам) Игорь Шпуров. По его оценкам, традиционные запасы газа в России выработаны примерно на 70%. При этом доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и достигла 54%. Уже несколько лет за поддержку газовых ТРИЗов выступает НОВАТЭК. Глава и совладелец компании Леонид Михельсон в 2023 году заявлял, что этот вопрос нужно рассматривать так же, как по ТРИЗам на нефть. В частности, он указывал на добычу в Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО. В 2022 году в России добыча трудноизвлекаемых запасов составила порядка 60 млрд куб. м, из которых 23 млрд куб. м пришлось на НОВАТЭК, оценивал зампред правления компании Владимир Кудрин.
Поддержка нефтепереработки
Финальный блок предложений касается поддержки нефтепереработки. Во-первых, предлагается донастроить демпфирующий механизм, которые используется для стабилизации цен на топливо и предполагает субсидии нефтеперерабатывающим компаниям из бюджета. Как и анонсировалось ранее, планируется разделить «обнуление демпфера» по каждому из видов моторного топлива. Сейчас демпферные выплаты обнуляются, если хотя бы один из видов топлива (бензин или дизель) превысили на бирже индикативный уровень цен. Соответствующее поручение в июле Минфину и Минэнерго давал вице-премьер Александр Новак.
Во-вторых, Минфин учел обращение «Роснефти» в правительство, которое касалось исполнения в условиях санкций инвестиционных соглашений по модернизации НПЗ. Так, для поддержания инвестиций в развитие нефтеперерабатывающей отрасли, для организаций, «добросовестно исполняющих свои обязательства» по таким договоренностям, предусматривается возможность завершения намеченных планов «в более поздние сроки». Кроме того, параметры инвестсоглашений также предлагается уточнить. «При этом для тех компаний, которые инвестируют в объекты нефтепереработки более 100 млрд. руб., срок получения инвестиционного вычета увеличивается на два года. А также продлеваются на один год сроки исполнения (внесения изменений) соглашений по развитию производственных мощностей нефтехимических предприятий», — уточняет Минфин.
Инвестиционные соглашения были заключены Минэнерго России с более чем 20 нефтеперерабатывающими предприятиями в 2021—2022 годах. По ним компании должны построить новые производственный мощности по глубокой переработке нефти, а взамен получить инвестнадбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 1 января 2031 года. По оценкам министерства, эти договоренности позволят привлечь в отрасль порядка 1 трлн руб. и увеличить производство бензина на 4 млн т, а дизеля — на 25 млн т.