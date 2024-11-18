Минфин предложил поднять налог для «Транснефти» и изменить расчет Urals

Цена Urals для целей налогообложения (в частности, расчета НДПИ) определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса России. В октябре был принят и подписан закон, исключающий из определения цены нефти для целей налогообложения предельный уровень «Brent минус фиксированный дисконт» (в 2024 году этот дисконт составляет $20 за барр.), а также национальную котировку биржи СПбМТСБ — при том что последняя должна была заработать только в 2025 году, в итоге от нее отказались. Уровень «Brent минус дисконт» вводился весной 2023 года в условиях высоких скидок на российскую нефть из-за санкций и определял уровень, ниже которого не могут рассчитываться нефтяные налоги, даже если котировки российской нефти Urals еще ниже. Однако впоследствии дисконты на российскую нефть нормализовались, и условная котировка «Brent минус дисконт» перестала быть актуальной.