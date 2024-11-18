Машинальное движение: выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре

Всего по итогам 10 месяцев 2024-го было оформлено автокредитов на 1,7 трлн рублей — на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в ОКБ. Это связано с тем, что большую часть года выдачи ссуд на покупку машин были высокими — в июле они достигли исторического максимума, после чего оставались на повышенном уровне вплоть до октября.