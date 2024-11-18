Машинальное движение: выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре

Россияне стали значительно меньше покупать авто в кредит в октябре — выдачи таких займов упали на 37%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (есть у «Известий»). Это происходит как из-за высоких ставок на рынке, так и из-за очередного увеличения утильсбора с 1 октября, что привело к удорожанию импортных машин. Чем обернется снижение спроса и как дилеры будут поддерживать продажи — в материале «Известий».
Условия выдач автокредитов в России
Объем выдач автокредитов в октябре сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Всего было выдано более 86 тыс. ссуд на 123 млрд рублей.
В прошлом месяце банк выдал значительно меньше займов на покупку машин, чем в сентябре, подтвердили в пресс-службе ВТБ. «Известия» направили запрос и другим участникам рынка.
Средний уровень полной стоимости автокредитов в октябре превысил 23%, отметили в ОКБ. Срок ссуды на покупку авто увеличился до пяти лет и 10 месяцев, а ее средний размер — до 1,44 млн рублей.
— С учетом первоначального взноса в 20−30% это соответствует авто стоимостью вблизи 2 млн рублей, — пояснил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.
Переплата по автокредиту с такими условиями может составить порядка 1,2 млн рублей — это 80% от изначальной стоимости машины, посчитали «Известия».
Доля автокредитов на новые машины в октябре сократилась до 66%, следует из данных ОКБ. Месяцем ранее показатель достигал 72%. То есть россияне всё чаще покупают подержанные авто.
На рынке новых машин основным спросом клиентов пользуются российские и китайские бренды, отметили в пресс-службе ВТБ. Около 41% выдач приходится на Lada, еще 14% — на китайскую Chery, 8,6% — на Changan. В ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» также сообщили о высоком спросе на бренды из КНР Jetour, Haval, Geely, Omoda и Jaecoo.
Почему выдачи автокредитов упали так сильно
Всего по итогам 10 месяцев 2024-го было оформлено автокредитов на 1,7 трлн рублей — на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в ОКБ. Это связано с тем, что большую часть года выдачи ссуд на покупку машин были высокими — в июле они достигли исторического максимума, после чего оставались на повышенном уровне вплоть до октября.
Спрос подогревали ожидания, что условия по автокредитам ухудшатся из-за повышения ключевой, добавил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В итоге 25 октября ЦБ действительно повысил ее до 21%.
— В декабре с высокой вероятностью ключевая опять будет увеличена, а автокредиты снова подорожают, — заключила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Вторая важная причина резких изменений на рынке — в том, что заемщики ожидали удорожания авто из-за очередного повышения утильсбора с 1 октября, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. То есть снижение выдач сейчас — в какой-то степени откат к нормальному уровню, который фиксировался ранее, когда на рынке не было ажиотажного спроса, подчеркнул Евгений Миронюк.
Справка «Известий»
Утилизационный сбор платят импортеры за каждое произведенное или ввезенное в РФ авто. Собранные средства направляются отечественным производителям в виде субсидий, размер которых примерно равен сбору. С 1 октября показатель вырос сразу на 70−85% в зависимости от параметров авто, например объема двигателя.
— Цель повышения утильсбора, по-видимому, — поддержка российских автопроизводителей, которым этот сбор потом возвращается в виде субсидии, а также пополнение бюджета, — отметил Игорь Додонов из «Финама».
Помимо того, рост утильсбора должен стимулировать иностранных производителей строить заводы в России, отметили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
Сколько будут стоить авто в 2025 году
Автокредитование, а следовательно, спрос на машины падает. Однако это значит, что дилеры смогут делать скидки и авто будут обходиться дешевле, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Цены на импортные машины будут расти вместе с инфляцией в РФ и по мере ослабления рубля, пояснила Наталья Мильчакова. Даже произведенные в нашей стране автомобили содержат много импортных материалов.
Рост утильсбора затронул не менее двух третей всего рынка, добавил независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, отечественный АвтоВАЗ из-за неустойчивого финансового положения и роста долговой нагрузки не сможет в моменте предложить рынку доступные машины, поэтому компании из КНР действительно могут локализовать свое производство.
В целом пока ни иностранные, ни отечественные производители не готовы наращивать объемы предложения до такого уровня, который покроет потребности внутреннего рынка, полагает Евгений Миронюк из «БКС Мир инвестиций».
Что будет с выдачами автокредитов
Помимо того, сегмент автокредитования всё жестче регулируется ЦБ. Банк России с 1 июля ввел надбавки к коэффициентам риска для ссуд на машины, которые предоставляются клиентам с повышенной долговой нагрузкой. То есть если заемщик уже обслуживает ипотеку или любую другую ссуду (в том числе рассрочку), ему будет труднее купить машину в кредит, пояснила Наталья Мильчакова.
При этом введенное с 1 июля регулирование не явный запрет, поэтому рынок отреагировал на него не сразу, отметил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Но спустя квартал банки всё же начали учитывать этот фактор в стратегиях принятия решений по выдачам.
Помимо того, ЦБ снова стал ограничивать полную стоимость автокредитов (в нее входят не только ставка, но и другие платежи, например страховые), добавил Николай Филиппов. Установленные значения достаточно жесткие — 28% годовых для кредитов на новые и 29% на автомобили с пробегом. Такие параметры ссуд на авто сильно снижают их маржинальность в условиях высокой ключевой, поэтому в целом этот сегмент становится всё менее выгодным для банков.
В ноябре спрос клиентов на автокредиты продолжает сокращаться, отметили в ВТБ. Там ожидают, что объемы их выдач по итогам IV квартала снизятся на треть относительно предыдущего.
На фоне подорожания машин и снижения доступности автокредитов ситуация на рынке, скорее всего, заметно ухудшится, заключили в «Финаме». Некоторые представители автодилеров уже заявляли о вероятном падении продаж новых автомобилей в стране в ноябре на 25−30% относительно октября. В следующем году негативные тенденции сохранятся — в том числе из-за дальнейшей индексации утильсбора с 1 января.