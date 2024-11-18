Индекс Мосбиржи упал почти на 2% на геополитических новостях

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин считает, что на открытии на рынок будет давить фактор геополитики. Карпунин отмечает, что если в конце прошлой неделе индекс Мосбиржи рос после новостей о телефонных переговорах глав России и Германии, то на выходных газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине нанести удары по российской территории с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. По мнению аналитика, рост риска эскалации конфликта негативно отразится на настроениях участников.