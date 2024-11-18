Индекс Мосбиржи упал почти на 2% на геополитических новостях

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,89% и опустился в моменте до уровня 2687,45 пункта, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:01 мск. Индекс РТС на минимуме упал на те же 1,89%, до 846,63 пункта.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин считает, что на открытии на рынок будет давить фактор геополитики. Карпунин отмечает, что если в конце прошлой неделе индекс Мосбиржи рос после новостей о телефонных переговорах глав России и Германии, то на выходных газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине нанести удары по российской территории с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. По мнению аналитика, рост риска эскалации конфликта негативно отразится на настроениях участников.
Как отмечает Василий Карпунин, на дневном графике индекса Мосбиржи картина не меняется: рынок с начала сентября находится в середине широкого боковика 2500−2900 пунктов, и в ближайшее время, по мнению Карпунина, останется в этих границах. Вместе с этим, говорит он, локальную поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля.
Также на рынок акций оказывает давление монетарный фактор. По словам эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, высокие ставки ЦБ приводят к оттоку ликвидности и временно заниженной стоимости акций на фоне повышенного коэффициента дисконтирования в ценовых моделях оценки бизнеса.
«Однако, по нашим оценкам, разворот денежно-кредитной политики может состояться в первом полугодии 2025 года, а отыгрывать идею послабления ЦБ на рынке могут начать заранее — относительно исторических метрик по показателю P/E рынок на 50% дешевле среднего: текущий мультипликатор около 4 против обычного выше 6х», — говорит Михаил Зельцер.
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