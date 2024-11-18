Эксперты предупредили о риске подорожания газа в Европе вдвое зимой

«Текущая экономическая и политическая ситуация в Европе говорит о том, что энергоресурсы на европейском рынке будут оставаться крайне волатильным товаром. Вполне возможен сценарий подорожания газа вдвое этой зимой, цены могут превысить уровень $1000 за 1 тыс. куб. м», — заявил «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
Ранее, 15 ноября, цена на голубое топливо в Европе достигла годового максимума на фоне сообщений о прекращении поставок российского газа в Австрию, и превысила стоимость $500 за 1 тыс. куб. м. При этом в середине октября его стоимость составляла около $440, указывают данные биржи TTF.
В середине ноября австрийская компания OMV сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве дело против компании «Газпром экспорт» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Основываясь на решении суда, она решила взыскать с проигравшей стороны €230 млн. При этом компания допустила, что после решения суда, контрактные отношения с «Газпром экспорт» ухудшаться — вплоть до прекращения поставок газа российской стороной.