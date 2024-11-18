Эксперты предупредили о риске подорожания газа в Европе вдвое зимой

В середине ноября австрийская компания OMV сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве дело против компании «Газпром экспорт» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Основываясь на решении суда, она решила взыскать с проигравшей стороны €230 млн. При этом компания допустила, что после решения суда, контрактные отношения с «Газпром экспорт» ухудшаться — вплоть до прекращения поставок газа российской стороной.