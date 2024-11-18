Брекеты подорожали в два раза в России

Плюсом идут сопутствующие расходы: оплата за фиксацию брекетов, наблюдение, замена дуг, обязательная профессиональная чистка раз в три месяца и ещё много чего. Сопровождение выйдет минимум в 150 тысяч рублей. И это только если пациент — счастливчик и ему не надо лечить или удалять зубы. Поэтому в среднем, по подсчётам ортодонтов, красивые зубки обойдутся в пол-лямчика.