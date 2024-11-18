Аналитики назвали самые дешевые для майнинга регионы России

По данным Минэнерго, потребление электроэнергии майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт, а наибольшая доля пришлась как раз на Сибирский федеральный округ (СФО). В ведомстве указывали, что этот показатель в будущем может вырасти до 5−6 ГВт. Майнинг в России развивается во многом именно благодаря дешевой электроэнергии, а также близости к китайским производителям оборудования. Согласно оценкам аналитиков Кембриджского университета, в начале 2022 года страна входила в число пяти крупнейших стран по объемам хешрейта биткоина (количество вычислений в единицу времени). Между тем стоимость биткоина в ноябре обновляет исторические максимумы и 13 ноября превысила $90 тыс.