Аналитики назвали самые дешевые для майнинга регионы России

Самый дешевый майнинг, исходя из затрат на энергопотребление, сегодня возможен в Иркутской области, а также республиках Хакасия и Дагестан, подсчитали эксперты рейтингового агентства АКРА. Стоимость электроэнергии, не превышающей лимит на добычу криптовалют, при которой новым законодательством от россиян требуется регистрация ИП, в этих регионах по текущим ставкам обходится сейчас от 9 тыс. до 16 тыс. руб. в месяц.
«Такая разница объясняется тем, что в Иркутской области и Республике Хакасия энергопотребление в объеме 6 тыс. кВт·ч пока попадает в первый диапазон (по объему потребления. — РБК) и оплачивается по льготному тарифу», — объясняют в АКРА. Между тем в Дагестане и Тюменской области тариф для населения пока вообще не дифференцируется. А в Крыму, Калмыкии и Туве потребление 6 тыс. кВт·ч выходит за пределы второго диапазона, оплачиваясь по тарифу для коммерческих потребителей.
Как легализовали майнинг
С 1 ноября 2024 года вступили в силу положения закона «О майнинге», разрешающие легально добывать криптовалюты. Теперь майнингом могут законно заниматься ИП и юрлица, зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). А физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимита энергопотребления, установленного на уровне 6 тыс. кВт·ч в месяц.
Такое ограничение означает, что в ближайшее время регионы пересмотрят границы диапазонов своих дифференцированных тарифов, массовый переход на которые начался в 2024 году. Речь идет о трех тарифных группах (льготной, экономически обоснованной и приравненной к коммерческой), установленных самостоятельно в 73 регионах. Согласно постановлению правительства и указаниям Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 1 января граница первого диапазона должна составлять не более 3900 кВт·ч, а второго — не более 6 тыс. кВт·ч во всех регионах. Сейчас первая граница в большинстве случаев составляет 10−11 тыс. кВт·ч при среднем бытовом потреблении одним домохозяйством с электрической плитой около 200 кВт·ч в месяц (оценка АКРА).
Энергопотребление частного майнера
Совершенствование механизма дифференциации призвано решить проблему несправедливого ценообразования, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам населения в коммерческих целях, в том числе для серого майнинга, объясняла ФАС. Нелегальные майнеры традиционно располагаются в регионах с низкой стоимостью электроэнергии, потребляя ее в промышленных объемах и оказывая повышенную нагрузку на сети и линии электропередачи. Например, к серому майнингу можно отнести нелегальные майнинговые фермы, которые находятся в жилых домах, квартирах или гаражах.
Добыча криптовалюты осуществляется с помощью специального оборудования. Для этого можно использовать устройства ASIC или видеокарты GPU. Объем потребления электроэнергии одной майнинг-машины ASIC Miner в зависимости от модели, по разным источникам, в среднем варьируется от 1 до 5,5 кВт·ч, отмечает АКРА. «Таким образом, при расчете с использованием усредненного значения в размере 3 кВт·ч потребление одной установки составит 72 кВт·ч в сутки, а в месяц (без учета потребления дополнительной электроэнергии на необходимое кондиционирование воздуха) — 2160 кВт·ч», — пишут эксперты.
Согласно действующей тарификации, в шести регионах, применяющих социальную норму, а также в Севастополе, Крыму, Калмыкии, Калининградской, Ивановской, Курской и Воронежской областях такой объем потребления будет оплачиваться уже по повышенному тарифу, заключают в АКРА. При этом в Иркутской области, в которой граница первой группы тарифов составляет 25 тыс. кВт·ч и является самой высокой в стране, для превышения действующего лимита необходимо иметь около 12 постоянно работающих майнинг-машин. А лимит 6 тыс. кВт·ч позволяет задействовать для криптодобычи около трех машин, считают в АКРА.
В целом потреблять большие объемы электроэнергии в 2024 году дешевле всего в следующих регионах:
- 10−20 тыс. кВт·ч — в Иркутской области, Хакасии и Дагестане;
- 30−40 тыс. кВт·ч — в Дагестане, Тюменской и Мурманской областях;
- 50−60 тыс. кВт·ч — в Дагестане, Тюменской области и Ингушетии.
Это означает, что в указанных регионах потенциально дешевле осуществлять майнинг цифровой валюты, считают в АКРА.
Почему Иркутск и Хакасия против новых тарифов
Новая модель дифференциации тарифов не устраивает некоторые регионы, которые объясняют свое недовольство низким уровнем газификации. Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 6 ноября обратился в правительство с просьбой увеличить верхний предел дифференцированного тарифа на электроэнергию для жителей, использующих электроотопление, до 9 тыс. кВт·ч. В свою очередь, глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что для региона, «особенно в зимний период, требуется не менее 10 тыс. кВт·ч в месяц на одно домовладение».
Однако принятые решения необходимы для «наведения порядка» в энергосистеме, где все больше обостряется проблема перекрестного субсидирования (перераспределение экономически обоснованных затрат с населения на других потребителей), объяснил 15 ноября глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов (депутат от Хакасии). Поскольку до недавнего времени право вводить дифференциацию тарифов и устанавливать предельную величину «перекрестки» было отдано регионам, они «зачастую своеобразно трактовали задачу» и устанавливали диапазоны с «необоснованным запасом», сказал он. В итоге в 2024 году объем перекрестного субсидирования достиг рекордных 300,6 млрд руб. А социальной справедливости действующая система по-прежнему не обеспечивает, стимулируя при этом использование серых схем, заявил депутат.
Тем не менее, считает Шульгинов, необходимо учитывать специфику пиков потребления в разных регионах. Поэтому Хакасия подготовит расчеты по работе новых диапазонов, после получения которых вместе с правительством России и депутатами от Иркутской области будут выработаны взвешенные решения, пообещал он.
Запрет на майнинг
По данным Минэнерго, потребление электроэнергии майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт, а наибольшая доля пришлась как раз на Сибирский федеральный округ (СФО). В ведомстве указывали, что этот показатель в будущем может вырасти до 5−6 ГВт. Майнинг в России развивается во многом именно благодаря дешевой электроэнергии, а также близости к китайским производителям оборудования. Согласно оценкам аналитиков Кембриджского университета, в начале 2022 года страна входила в число пяти крупнейших стран по объемам хешрейта биткоина (количество вычислений в единицу времени). Между тем стоимость биткоина в ноябре обновляет исторические максимумы и 13 ноября превысила $90 тыс.
Однако влияние майнинговых центров на энергосистему в последние годы становится все более значимым. В июле президент России Владимир Путин заявил, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. «И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае», — говорил глава государства.
Согласно новому законодательству, правительство вправе установить запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах. «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) считает, что такие меры целесообразно рассматривать на территориях, где в среднесрочной перспективе прогнозируется дефицит электрической энергии и мощности. В проекте «Схемы и программы развития энергосистем России (СиПР) на 2025−2030 годы» к таким зонам отнесены Юго-Восточная часть ОЭС (объединенная энергосистема) Сибири, ОЭС Востока, территория ОЭС Юга за контролируемым сечением (КС) Волгоград — Ростов, энергосистема Москвы и Московской области, Анадырский и Чаун-Билибинский энергорайоны Чукотского АО, а также Центральные энергорайоны Сахалинской области и Камчатского края.
Как следует из материалов к правкомиссии по электроэнергетике (есть у РБК), назначенной на понедельник, 18 ноября, устанавливать запрет на осуществление майнинга цифровых валют на этих территориях предлагается на определенные периоды, в основном с поздней осени до ранней весны.
Что изменят новые правила
Тот факт, что майнерам, потребляющим электроэнергию до 6 тыс. кВт·ч, можно не регистрироваться в качестве ИП, не означает легализацию в России «домашнего» майнинга, рассказал РБК директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Действующее законодательство позволяет использовать электроэнергию по тарифам населения только для бытовых нужд, к которым «майнинг криптовалют, очевидно, не может быть отнесен». В связи с этим, когда поставщики электроэнергии могут доказательно определить бытовой майнинг, они взыскивают через суд разницу в стоимости за весь потребленный на криптодобычу объем. «Поэтому устанавливаемые диапазоны потребления применяются именно к бытовому потреблению электроэнергии. Бытовой майнинг в любом объеме должен оплачиваться по коммерческим ценам», — подчеркивает он.
Тем не менее разделить бытовое и коммерческое электропотребление на практике очень сложно, констатирует Сасим. К примеру, в Иркутской области сосредоточение серого майнинга привело к тому, что на него приходится около трети общего объема потребления электроэнергии населением, оценивает эксперт. При этом, по предварительным оценкам, новые ограничения, которые вводит правительство, вероятно, оставят возможность для решений, которые не приведут к сокращению использования заниженных тарифов в небытовых целях, считает он. «Вообще, для эффективной борьбы с серым майнингом чем ниже тариф для населения, тем меньше должен быть диапазон субсидируемого электропотребления. Таким образом, предлагаемые диапазоны в будущем потребуется снижать существенно сильнее», — подытоживает он.
Что касается предложений о запрете майнинга, то оно касается в основном легальной деятельности, отмечает Сасим. При этом, по его мнению, такая мера избыточна, поскольку отраслевое регулирование и так позволяет отключать легальных майнеров в любой момент, а в отношении бытового майнинга она «бессмысленна». «Для эффективной борьбы с небытовым использованием электроэнергии необходимо не запрещать легальный майнинг, а установить жесткие ограничения на объем субсидируемого электропотребления. Тарифы вне указанного диапазона должны транслировать реальную стоимость электроэнергии в дефицитных регионах, что лишит серый майнинг экономической целесообразности», — заключает эксперт.