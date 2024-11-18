Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на золото при Трампе

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в 2025 году золото вырастет в цене до рекордного уровня благодаря покупкам центральными банками и снижению процентных ставок в США. Эксперты включили золото в список основных сырьевых товаров на 2025 год и заявили, что цены могут еще больше вырасти во время президентства Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.
«Покупайте золото», — заявили аналитики Goldman Sachs, подтвердив прогноз цены золота в $3000 за унцию к декабрю 2025 года.
Основным фактором, повлиявшим на такой прогноз, стал повышенный спрос на золото со стороны центральных банков. Кроме того, росту спроса на золото будет способствовать приток средств в биржевые фонды на фоне смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. К спекулятивным покупкам золота может также привести возможная эскалация напряженности в торговых отношениях в случае введения пошлин.
14 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что устойчивый экономический рост, крепкий рынок труда и сохраняющаяся инфляция требуют осторожного подхода к снижению ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность смягчения монетарных условий в США в декабре оценивается в 62%.
Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в ходе торгов 18 ноября выросла на 0,6%, до $2597,5 за унцию по состоянию на 12:40 мск. За прошлую неделю стоимость драгметалла снизилась на 4,63%.
Кроме того, растущие опасения по поводу фискальной устойчивости США могут поддержать цены на золото, так как центральные банки, особенно те, кто держит значительные резервы американских казначейских облигаций, могут увеличить закупки золота, добавили в Goldman Sachs.
Тем не менее росту котировок драгметалла могут помешать некоторые риски. Ранее Reuters писал о том, что замедление снижения ставок ФРС делает владение золотом менее привлекательным, поскольку инвесторы могут получать более высокую прибыль от других активов.
Аналитики проекта Market Power также отмечали, что после победы Трампа многие инвесторы ожидают разрешения мировых кризисов и конфликтов, поэтому перекладываются из таких защитных инструментов, как золото, в более доходные — вроде акций. Кроме того, привлекательнее стала криптовалюта, учитывая положительное отношение к ней избранного президента США.
Cогласно ожиданиям финансовой компании Canaccord Genuity, спрос мировых центральных банков на золото в ближайшие годы останется высоким на фоне финансовых перспектив США и растущей геополитической напряженности. Это будет способствовать росту цен на золото, считают аналитики компании.