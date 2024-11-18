Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на золото при Трампе

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в 2025 году золото вырастет в цене до рекордного уровня благодаря покупкам центральными банками и снижению процентных ставок в США. Эксперты включили золото в список основных сырьевых товаров на 2025 год и заявили, что цены могут еще больше вырасти во время президентства Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.