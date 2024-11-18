Акции «Транснефти» упали на 6% на фоне новости о росте налога на прибыль

Утром 18 ноября РБК сообщил, что в правительстве готовят новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли. В частности, налог на прибыль для «Транснефти» могут поднять с текущих 20% до 40%. Среди других предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, — обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки.