Акции «Транснефти» упали на 6% на фоне новости о росте налога на прибыль

Акции «Транснефти» на минимуме упали утром 18 ноября на 6,44%, до ₽1257, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск. К 10:08 мск падение замедлилось до 5,21%, котировки отскочили к ₽1273,5.
Утром 18 ноября РБК сообщил, что в правительстве готовят новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли. В частности, налог на прибыль для «Транснефти» могут поднять с текущих 20% до 40%. Среди других предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, — обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки.
Такую же ставку по налогу на прибыль (40%) на пятилетний срок с 2025 года предлагается установить «для тех, кто применяет режим нового морского месторождения на Каспии», следует из материалов. Как пояснили РБК в Минфине, данная поправка на текущий момент распространяется только на месторождение имени Филановского. Его оператором является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
Аналитики инвестбанка «Синара» оценили влияние этой новости на котировки нефетедобывающих компаний как умеренно-негативное.
Новость дополняется.