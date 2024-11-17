В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему

Попович — сопредседатель МПК по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сербии и РФ с сербской стороны, юбилейное 20-ое заседание комитета назначено на
«Делегация Сербии из 70 человек едет в Санкт-Петербург, чем показываем открытость и желание сотрудничать. Сербия не ввела и никогда не введет санкции против РФ. Хотим сотрудничать как можно больше и это возможность снова задействовать исключительный механизм МПК, чтобы одна и другая стороны участвовали как можно активнее, чтобы мы дошли до исторического максимума 2022 года, когда наш торговый оборот был 4,3 миллиарда долларов, будем стремиться к этому в предстоящем периоде», — заявил сербский министр и выразил радость, что заседание МПК пройдет «впервые за три года».
По словам Поповича наряду с традиционными темами: энергетикой, газоснабжением, нефтепереработкой, электроэнергией — будет обсуждаться и участие российских и сербских компаний в совместных проектах в Сербии и России.
«Вопрос сельского хозяйства и продуктов питания — всегда один из приоритетов нашего сотрудничества и в этом участвует множество малых и средних предприятий, они исключительно активны в сельском хозяйстве. Еще один сектор, в котором ожидаем рост в предстоящие годы — новые технологии, инновации, цифровизация, ИИ, где исключительные сербские и российские инженеры, ИТ-специалисты могут внести большой вклад. Также область машиностроения, станкостроения. Приоритетный интерес для всех нас представляет и сфера здравоохранения», — отметил член сербского правительства.
Сопредседатель МПК со стороны РФ, министр экономического развития Максим Решетников
Сербский премьер Милош Вучевич по итогам переговоров с Решетниковым сообщил, что официальный Белград готов обсуждать продление договора о газоснабжении, срок действия которого истекает в марте 2025 года. Министр Попович также заявлял, что Сербия входит в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, а весной ожидается подписание нового договора о газоснабжении.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский «Газпром». На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии «по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы». Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода «Турецкий поток» через газотранспортную систему Болгарии, ожидается что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3,083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.