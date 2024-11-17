В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему

«Делегация Сербии из 70 человек едет в Санкт-Петербург, чем показываем открытость и желание сотрудничать. Сербия не ввела и никогда не введет санкции против РФ. Хотим сотрудничать как можно больше и это возможность снова задействовать исключительный механизм МПК, чтобы одна и другая стороны участвовали как можно активнее, чтобы мы дошли до исторического максимума 2022 года, когда наш торговый оборот был 4,3 миллиарда долларов, будем стремиться к этому в предстоящем периоде», — заявил сербский министр и выразил радость, что заседание МПК пройдет «впервые за три года».