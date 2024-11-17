В Иране потребовали от США $1 трлн компенсации за 25 лет вреда от санкций

Антииранские санкции были впервые введены США после Исламской революции 1979 года, когда студенты в Тегеране захватили здание и сотрудников американского посольства. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из этого соглашения и вернул все санкции. Их список расширяется до сих пор.