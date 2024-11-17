В Иране потребовали от США $1 трлн компенсации за 25 лет вреда от санкций

По словам Шамхани, наложенные американскими властями ограничения вредили Ирану на протяжении 25 лет. Он обратил внимание, что США прибегли к санкциям против Ирана после Исламской революции и захвата «шпионского гнезда» (американского посольства в Тегеране), а не после выхода из ядерной сделки.
Генерал также указал, что США оказывали поддержку террористическим группировкам на Ближнем Востоке, от которых тоже страдал Тегеран, добавила «Газета.Ru».
Антииранские санкции были впервые введены США после Исламской революции 1979 года, когда студенты в Тегеране захватили здание и сотрудников американского посольства. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из этого соглашения и вернул все санкции. Их список расширяется до сих пор.
Ранее, 12 ноября, в Иране призвали избранного президента США Дональда Трампа к пересмотру «политики максимального давления» на Тегеран.
В ходе своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп, высказываясь об эскалации на Ближнем Востоке, призывал не запрещать Израилю наносить удары по ядерным объектам Ирана. Помимо этого, после пережитых покушений республиканец заявлял, что Исламская Республика создает прямую угрозу его жизни. Какую-либо причастность к нападениям на политика МИД Ирана опроверг.