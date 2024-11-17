Успеть до боя курантов: продлен срок перевода накопительной пенсии в ПДС

При смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию человек может потерять инвестиционный доход. Переход от одного страховщика к другому без потери инвестиционного дохода возможен только раз в пять лет. Например, если текущий договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) вступил в силу в 2015 или в 2020 году, в 2024 человек может заключить договор с другим страховщиком и подать заявление о досрочном переходе по ОПС. Средства накопительной пенсии в этом случае переведут в новый фонд в 2025 году, а инвестиционный доход за все годы сохранится.