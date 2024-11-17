Успеть до боя курантов: продлен срок перевода накопительной пенсии в ПДС

Госдума приняла закон, который продлевает до конца года возможность переводить средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Параллельно Минфин выступил с инициативой, которая позволит россиянам переводить эти деньги между фондами онлайн. Если все эти начинания будут реализованы, люди смогут быстрее увидеть средства накопительной пенсии среди личных долгосрочных сбережений. Так считает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Он рассказал «РБК Инвестициям», чем полезны эти новшества и как они повлияют на развитие культуры долгосрочных сбережений в России.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в январе 2024 года. Открыть ПДС можно в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Программа позволяет копить с доплатой государства и получать налоговые вычеты, а также «разморозить» средства своей накопительной пенсии. Для этого нужно перевести их в ПДС. Однако механика таких переводов сейчас неудобна для людей.
По прежнему закону подать заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС можно было не позднее 1 декабря 2024 года. Такие же правила действуют для договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС) при смене страховщика. Но содержательно это разные процедуры.
При смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию человек может потерять инвестиционный доход. Переход от одного страховщика к другому без потери инвестиционного дохода возможен только раз в пять лет. Например, если текущий договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) вступил в силу в 2015 или в 2020 году, в 2024 человек может заключить договор с другим страховщиком и подать заявление о досрочном переходе по ОПС. Средства накопительной пенсии в этом случае переведут в новый фонд в 2025 году, а инвестиционный доход за все годы сохранится.
С ПДС все иначе. Перевести средства накопительной пенсии в долгосрочные сбережения напрямую можно только внутри одного фонда, причем без потерь. Все равно что в приложении банка перевести деньги с одного своего счета на другой. Когда деньги хранятся в одном фонде, а ПДС открыта в другом, придется сначала заключить договор ОПС с выбранным фондом и подать заявление о переходе в Социальный фонд России (СФР). И лишь когда деньги окажутся в нужном НПФ ― их можно будет перевести в программу.
Депутаты продлили окно прямых переводов в ПДС до 31 декабря 2024 года, а отказаться, если передумал, можно до 31 января 2025 года. Думаю, это закономерное и своевременное решение. По опыту «СберНПФ» в предыдущих переходных кампаниях по обязательному пенсионному страхованию видим, что многим свойственно откладывать решение до последнего. И любые ограничения вызывают раздражение: «Деньги-то мои — тогда почему вы за меня решаете, когда их можно переводить?». Теперь россияне смогут вплоть до Нового года «размораживать» свои средства накопительной пенсии, переводя их в личные долгосрочные сбережения.
Другое направление работы — технологическое. Минфин еще летом заявлял о необходимости ускорить переводы средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. Ведомство хочет разрешить россиянам делать такие переводы на едином портале «Госуслуги» с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (приложение «Госключ»). В результате люди смогут легко отправлять средства накопительной пенсии в фонд, в котором уже открыли ПДС.
Следующим шагом могло бы стать разрешение переводить средства накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования сразу в программу долгосрочных сбережений в период ближайшего фиксинга. Так россияне смогли бы сохранить заработанный инвестиционный доход, а также сэкономить время на смену страховщика.
Упрощение процедуры привлечет в ПДС еще больше людей, увеличит приток поступающих в нее средств и, соответственно, среднюю сумму долгосрочных сбережений. Такой опыт людей положительно повлияет на популярность программы. Предполагаю, что если последние годы шел отток граждан из НПФ в Социальный фонд России, то теперь процесс может развернуться.
Конечно, на первых порах у людей без опыта работы с усиленной неквалифицированной электронной подписью и «Госключом» могут возникнуть сложности, так что НПФ нужно будет провести разъяснительную работу. При этом цифровизация процедуры поможет избежать хаотичных переходов и защитить интересы людей, минимизировав риски недобросовестных практик.
По оценке «СберНПФ», интерес к переводу средств накопительной пенсии в новую программу в десятки раз превышает динамику предыдущих лет. Это говорит об огромном доверии к новому инструменту. Чем проще и удобнее будут сервисы ПДС, чем прозрачнее будут процедуры, тем больше россиян захотят ими воспользоваться и поделиться своим опытом с близкими и знакомыми.