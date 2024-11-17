Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии

«Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с “Газпромом” какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье», — добавил дипломат.