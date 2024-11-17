Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии

«Вся экономика, абсолютно вся экономика Молдавии стоит на прочном фундаменте, созданном Советским Союзом, а именно на приднестровской ГРЭС… Если бы не она, то положение Молдавии было бы плачевным. Из России эта станция получает газ, и этот дешевый газ обеспечивает рентабельность приднестровской и молдавской экономики. Развитие и процветание Молдавии в значительной степени зависит от РФ — от поставок газа, от работы приднестровской ГРЭС», — заявил Озеров.
По его словам, Молдавия может найти газ на рынках Европы, но страна разорится, если перейдет на европейские тарифы.
«Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с “Газпромом” какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье», — добавил дипломат.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.