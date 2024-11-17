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Россия сократила импорт одежды из Турции

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия по итогам девяти месяцев этого года уменьшила импорт одежды из Турции почти вдвое — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статведомства.

Источник: © РИА Новости

Сильнее всего в денежном выражении упали закупки верхней одежды и трикотажных изделий.

Так, поставки вязаной верхней одежды для мужчин за три квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизились в 12 раз — до 231 тысячи долларов, а женской уменьшились в пять раз — до 147,7 тысячи долларов.

Импорт трикотажных изделий просел в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. Сократился импорт и других позиций, например вязаных перчаток и рукавиц, он упал в четыре раза — до 4,8 тысячи долларов.

Россия занимает 12-е место среди крупнейших покупателей одежды у Турции, на страну приходится 2% турецкого экспорта.

Сопоставимые с Россией объемы у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды являются Германия (16%), Нидерланды (12,3%) и Испания (11%).