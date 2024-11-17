Раскрыто, почему «народный» овощ дорожает после сбора урожая

Дело в том, что картофель почти не идет на экспорт, а производится исключительно для внутреннего рынка. Поэтому для корнеплода важны объемы урожая за предыдущий год — если он был большим, хранилища переполнены, рынка сбыта нет, цены падают. В результате в следующем году посевы сокращают из-за нерентабельности.
Именно так произошло в этот раз — хранилища долго были забиты рекордным урожаем прошлого года, поэтому в прошлом сезоне картофель не дорожал. А в этом году урожай ожидаемо меньше, как следствие, цены растут. Сюда же следует добавить выросшие из-за инфляции производственные расходы. Помимо этого, в большинстве мегаполисов больше нет мест для торговли по типу колхозных рынков, поэтому частные производители не стремятся везти туда урожай.
Но всё это не повод закупать картофель впрок — его нужно правильно хранить, иначе запасы пропадут. В случае необходимости будет организован импорт из дружественных стран, заключил Белхароев.