Кнайсль предупредила австрийцев о последствиях отказа от газа из России

OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и компенсация судебных издержек. По данным австрийской компании, может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поступления российского ресурса. Тем не менее в воскресенье «Газпром» сообщил, что прокачка голубого топлива в Европу продолжается.