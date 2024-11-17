Кнайсль предупредила австрийцев о последствиях отказа от газа из России

«Для многих домохозяйств — и я имею в виду не малообеспеченные слои населения — это стало дополнительным бременем. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — отметила она.
По ее словам, это происходит в то время, когда в стране растет и инфляция, которая в том числе вызвана высокими ценами на энергию.
OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и компенсация судебных издержек. По данным австрийской компании, может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поступления российского ресурса. Тем не менее в воскресенье «Газпром» сообщил, что прокачка голубого топлива в Европу продолжается.