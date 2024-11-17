Холодом навеяло: цены на газ в Европе стремительно растут

— Для России основным рынком сбыта стала Азия, но мощности для экспорта до сих пор являются очень слабыми, нет того уровня инфраструктуры, что есть в Европе, а покупатели постоянно стараются получить скидку на российский газ. Поэтому подорожание газа в Европе, безусловно, положительно скажется на доходе России, но сильного эффекта от этого ожидать не стоит, — резюмирует аналитик.