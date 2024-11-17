Холодом навеяло: цены на газ в Европе стремительно растут

Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м в ходе биржевых торгов. В последний раз такой показатель фиксировался 28 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К повышению стоимости привели начало отопительного сезона, ухудшение погодных условий, приближающееся истечение срока транзита через Украину и риск прекращения поставок газа в Австрию, указывают эксперты. Подробнее о ситуации на газовом рынке Европы — в материале «Известий».
Закономерный рост
Стоимость декабрьского фьючерса по состоянию на 14 октября выросла на хабе TTF в Нидерландах до $500,5 за 1 тыс. куб. м (€45,9 за МВт/ч). Между тем в пятницу, 15 ноября, котировки немного снизились, опустившись до $495,9.
Подземные газовые хранилища Европы 12 октября были заполнены на 92,58%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это на 0,54% выше среднего значения в эту дату за последние пять лет. В ПГХ находится 102,76 млрд куб. м газа.
Однако растут и темпы отбора топлива. В настоящий момент они почти в 50 раз превышают объемы закачки, что сказывается на цене газа.
Спрос на топливо растет на фоне падения температуры. По данным LSEG, потребление природного газа, необходимого для производства электроэнергии, в одной лишь Германии вырастет в декабре примерно на 25% по сравнению с текущим уровнем и составит около 3500 ГВт/ч в день.
«Если такой рост потребления газа будет наблюдаться по всей Европе, это будет эквивалентно примерно 100 ТВт/ч электроэнергии, выработанной с помощью газа за последний месяц года, и станет самым высоким показателем выработки газа с января», — пишет Reuters.
Ключевые факторы
Наблюдающийся рост цен на газ в Европе обусловлен несколькими причинами, указывает доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
— Во-первых, срок транзитного соглашения с Украиной истекает к концу 2024 года, и оставшиеся потоки экспорта трубопроводного газа, которые шли через эту страну потребителям стран Центральной и Восточной Европы, могут прекратиться, — предупреждает эксперт. Такая ситуация оказывает определенное давление на цены на энергоносители.
Второй важный фактор — судебная тяжба дочерней компании «Газпрома» с австрийской компанией OMV. На днях предприятие заявило о положительном решении зарубежного арбитража по спору с «Газпром экспортом». OMV намерена взыскать с российской компании €230 млн. Эта ситуация, по словам Смирнова, создала риск полного прекращения поставок в Австрию.
В частности, согласно конфиденциальной информации, платеж за следующий месяц поставки должен быть 20 ноября, рассказывает специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.
— А это значит, что уже 21 ноября «Газпром экспорт» может сократить поставки, так как по решению арбитражного суда ОМV будет снижать платежи за поставляемый газ в равных пропорциях. При этом, согласно указу президента РФ Владимира Путина, «дочка» «Газпрома» не имеет права поставлять газ за рубеж без оплаты, — разъясняет собеседник «Известий».
Еще один фактор роста цен на газ — начало отопительного сезона, отмечает инвестиционный аналитик KasCapital Глеб Стяжкин. Оно естественным образом повышает спрос на топливо, особенно в условиях низких температур, установившихся в Европе.
Кроме того, важный аспект — это снижение выработки ветровых электростанций, дополняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Безветренная погода повышает расход газа на производство электроэнергии, что увеличивает отбор из ПГХ.
Еще одна причина роста цен на газ кроется в том, что в прошлое воскресенье власти Германии отказались принимать российский СПГ на терминале Брунсбюттель на севере страны, напоминает Вавилов. Такое решение было принято в связи с политикой отказа от импорта российского СПГ, ориентированной на снижение зависимости ЕС от поставок энергоносителей из РФ.
Роль Трампа
При этом европейский рынок газа столкнется с некоторой волатильностью в связи с избранием нового президента США, допускает Евгений Смирнов. Такие события, по его словам, всегда изменяют траекторию рынка. Однако это будет краткосрочная волатильность, которая вряд ли серьезно скажется на стоимости.
Влияние победы Дональда Трампа на цены на газ в Европе является разнонаправленным, полагает Глеб Стяжкин. С одной стороны, новая администрация готова поддерживать нефтегазовый сектор и наращивать поставки своих энергоносителей в Европу, что, безусловно, будет снижать цену на них.
Кроме того, к снижению спроса на газ и его стоимости способны привести возможные торговые войны, не исключает эксперт. Уже сейчас многие инвесторы закладывают этот риск, за счет чего цена на газ не растет так стремительно, как могла бы.
С другой стороны, известно, что Трамп собирается отказаться от многих решений Байдена, в том числе касающихся экологических норм, дополняет Стяжкин.
— А Европа со своей зеленой повесткой может предъявить много требований к импорту газа из США. Эти требования могут привести к падению импорта газа, либо как минимум к его удорожанию. От того, насколько жесткую позицию займет ЕС в этом вопросе, будет зависеть цена в будущем, — уверен аналитик.
Непиковое значение
Однако европейские цены на газ всё еще остаются намного ниже исторических максимумов, фиксировавшихся в августе 2022 года, отмечает Евгений Смирнов.
— Обеспеченность стран Европы газом сегодня улучшилась по сравнению с ситуацией, когда трубопроводные поставки прекратились, поскольку свою роль сыграли и меры по экономии газа в странах Европы, и подключение Норвегии, которая увеличила добычу и поставки газа европейским странам, и, наконец, экспорт сжиженного природного газа из США, — перечисляет экономист.
Текущее повышение стоимости нельзя назвать критичным, убежден Сергей Пикин, так как в последние недели цена газа находилась в пределах $450−470 за 1 тыс. кубометров.
— Поэтому уровень в $500 не выглядит сильно высоким по отношению к тому, что было в последнее время. Просто перечисленные факторы добавили дополнительные проценты роста, — обращает внимание эксперт.
Да и в целом европейский газовый рынок постоянно колеблется, отличаясь высокой волатильностью, дополняет Пикин.
— Газовый рынок Европы, наверное, самый волатильный рынок, который только может быть. Более волатилен только рынок криптовалюты, — указывает он.
Привычный уклад
По этой причине ситуация для европейских потребителей не сильно изменится, считает Глеб Стяжкин, так как они уже платят повышенные цены на газ.
— В прошлом году в этот период стоимость уже была в коридоре $500−600, даже выше текущих значений. Поэтому европейцы столкнутся с такими же высокими ценами, с какими им уже пришлось столкнуться ранее, и ожидать снижения платы не стоит, — полагает аналитик.
Делать выводы, опираясь на текущий подъем, довольно рано, убежден Сергей Пикин. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько долгосрочной окажется тенденция на повышение стоимости.
В целом же высокие цены на газ — дополнительная нагрузка для потребителей. Это выражается еще и в том, что европейская промышленность менее конкурентоспособна, чем американская. При этом цены на газ в США значительно ниже, уточняет эксперт.
В результате повышения стоимости газа простые граждане Евросоюза будут вынуждены увеличивать расходы на коммунальные услуги, уверен Николай Вавилов. Это автоматически приведет к увеличению стоимости жизни европейцев. В том числе и потому, что энергоемкие производства Евросоюза будут вынуждены приобретать подорожавшее сырье, перекладывая издержки на конечного потребителя.
— К сожалению, в настоящее время русофобская политика стран Еврозоны абсолютно не учитывает мнение собственных жителей в насущных вопросах жизнеобеспечения, — заключает собеседник «Известий».
Сомнительная выгода
Для России же подорожание газа в Европе окажется выгодным, уверен Евгений Смирнов.
— РФ поставляет его сейчас не по долгосрочным контрактам (и со значительным дисконтом), а по спотовым ценам. И любое подорожание выгодно для нашей страны, — считает эксперт.
Европейский рынок газа продолжает колебаться, однако небольшие объемы, продаваемые Россией, реализуются по неплохой цене, указывает Сергей Пикин.
— Если бы объемы были на прежнем уровне, то, конечно, доходы от продажи газа оказались бы достаточно высокими. Но сейчас не приходится выбирать. У нас все-таки не такие большие объемы продажи, как были раньше, — напоминает он.
По этой причине серьезной пользы от роста стоимости газа в Европе можно не ждать, поскольку поставки значительно снизились, предупреждает Глеб Стяжкин. Для сравнения, в 2021 году экспорт в ЕС составлял 132 млрд куб. м. В 2023 году этот показатель сократился до 25,7 млрд куб. м.
— Для России основным рынком сбыта стала Азия, но мощности для экспорта до сих пор являются очень слабыми, нет того уровня инфраструктуры, что есть в Европе, а покупатели постоянно стараются получить скидку на российский газ. Поэтому подорожание газа в Европе, безусловно, положительно скажется на доходе России, но сильного эффекта от этого ожидать не стоит, — резюмирует аналитик.