Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России

«Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%», — сказал Шугаев.
Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным.
«Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами», — добавил Шугаев.
По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил РИА Новости ранее, что доля стран ЮВА в портфеле заказов компании составляет порядка 35%. Лидером закупок стала Индия.