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Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024 в Джухае (КНР).

Источник: РИА "Новости"

«Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%», — сказал Шугаев.

Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным.

«Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами», — добавил Шугаев.

По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил РИА Новости ранее, что доля стран ЮВА в портфеле заказов компании составляет порядка 35%. Лидером закупок стала Индия.