Эксперты сообщили об увеличении покупок квартир премиум-класса в рассрочку

Эксперты указали на то, что на фоне ужесточения требований по ипотеке застройщики стали чаще предлагать покупателям новостроек рассрочку. На первичном рынке квартир Старой Москвы различные программы предлагают порядка 55% застройщиков. Срок предоставления рассрочек колеблется от одного месяца до 10 лет. По их словам, один из самых востребованных у покупателей вариантов — без повышения цены, с первым взносом 15% и ежемесячными фиксированными платежами. Остаток суммы необходимо внести за два месяца до ввода объекта в эксплуатацию.