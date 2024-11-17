Эксперты сообщили об увеличении покупок квартир премиум-класса в рассрочку

Эксперты отметили, что доля ипотеки при покупке квартир в новостройках бизнес- и премиум-класса на текущий момент составляет 22,1%. На первый приходится 36,1%, а на второй — 8,1%. В июле за месяц доля ипотечных сделок снизилась на 10,4% и составила 41,4%. В августе падение продолжилось до 31%. В сентябре и октябре доля ипотеки в структуре продаж зафиксировалась на уровне 29,3% и 22,1% соответственно.
«С отменой льготной ипотеки бизнес-класс не слишком потерял в продажах благодаря высокой доле рассрочки, трейд-ин и стопроцентной оплате. На сегодняшний день она варьируется от 25 до 33%. Год назад этот показатель составлял не более 5−10%», — сказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.
При этом управляющий партнер компании Touch Сергей Шиферсон отметил, что за четыре последних месяца произошла существенная корректировка в структуре сделок: традиционный лидер — ипотека сместилась на последнее место, а количество сделок с использованием рассрочки и по стопроцентной оплате выросло на 20 и 10% соответственно.
«На текущий момент почти половина всех продаж совершается по договорам рассрочки. Их доля составляет 44%», — уточнил Шиферсон.
Эксперты указали на то, что на фоне ужесточения требований по ипотеке застройщики стали чаще предлагать покупателям новостроек рассрочку. На первичном рынке квартир Старой Москвы различные программы предлагают порядка 55% застройщиков. Срок предоставления рассрочек колеблется от одного месяца до 10 лет. По их словам, один из самых востребованных у покупателей вариантов — без повышения цены, с первым взносом 15% и ежемесячными фиксированными платежами. Остаток суммы необходимо внести за два месяца до ввода объекта в эксплуатацию.
«В проектах высокого сегмента рассрочка распространена максимально широко и пользуется стабильным спросом», — добавил генеральный директор холдинга РСТИ в Москве Алексей Туркин.
Еще в сентябре заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. При этом он добавил, что стоимость может расти в пределах инфляции.