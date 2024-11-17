Эксперт спрогнозировал рост использования роботов при строительстве

«Стоимость человеческих ресурсов будет расти. По прогнозам экспертов, к 2030 году численность работников в возрасте от 30 до 39 лет в России сократится на 30%, при этом активным будет поколение, которое “родилось с гаджетами в руках”. Поэтому в ближайшие несколько лет уровень цифровизации и роботизации резко вырастет, и к 2035 году около трети всех работ на строительных площадках будут выполнять роботы», — подытожил Жалнин.