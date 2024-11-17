Эксперт спрогнозировал рост использования роботов при строительстве

«Укомплектованность строительных компаний персоналом в России находится на уровне 70−80%, высокая конкуренция за трудовые ресурсы ведет к резкому росту затрат на персонал, а это в итоге отражается на цене квадратного метра для конечного покупателя. Размер инвестиций в цифровизацию и роботизацию строительных процессов, который раньше казался неоправданно высоким, уже выглядит не столь пугающим в сравнении с ростом фонда оплаты труда», — рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.
По его словам, крупные строительные компании в России уже начали использовать роботов и современные гаджеты для того, чтобы высвободить часть человеческих ресурсов.
«На стройплощадках используются робопсы для контроля строительных работ, техники безопасности на объекте, проведения круглосуточных измерений и отслеживания выполнения плана работ. Это стало особо актуальным с появлением BIM-моделей — робот позволяет сформировать цифровую модель строящегося объекта и произвести его сверку с проектными характеристиками», — пояснил Жалнин.
Также на строительных объектах начали активно тестировать роботизированные штукатурные станции, которые позволяют выполнять отделку стен с максимальной точностью по созданной компьютерной модели.
«Идет постепенное внедрение VR-технологий, которые в том числе позволяют дистанционно привлекать высококвалифицированных специалистов для решения сложных задач и контролировать весь процесс строительно-монтажных работ», — продолжает эксперт.
По мнению Жалнина, сейчас роботизацию строительной отрасли тормозит лишь высокая стоимость привлечения кредитных ресурсов.
«Стоимость человеческих ресурсов будет расти. По прогнозам экспертов, к 2030 году численность работников в возрасте от 30 до 39 лет в России сократится на 30%, при этом активным будет поколение, которое “родилось с гаджетами в руках”. Поэтому в ближайшие несколько лет уровень цифровизации и роботизации резко вырастет, и к 2035 году около трети всех работ на строительных площадках будут выполнять роботы», — подытожил Жалнин.
Ранее 16 ноября сообщалось, что, согласно исследованиям, в 2024 году рынок первичной недвижимости в бизнес- и премиум-сегменте не слишком потерял в продажах благодаря появлению разнообразных программ рассрочек. Доля таких сделок выросла в среднем на 15−20%.