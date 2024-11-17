Ефимов сообщил о 6 договорах КРТ с правообладателями земли с начала года

Речь идет о территориях бывших промзон «Магистральные улицы», «Южный порт», «Грайвороново», а также неэффективно используемых участках общей площадью 69,3 га. По словам заммэра, в результате редевелопмента правообладатели создадут кварталы с недвижимостью различного назначения общей площадью 2,2 млн кв. м. Половина этого — 1,1 млн «квадратов» — придется на жилье.
Ефимов оценил совокупные инвестиции в реализацию этих проектов, которая займет от четырех до 17 лет, в 716 млрд руб., при этом эффект для бюджета Москвы будет составлять около 52 млрд руб. Кроме того, по итогам реорганизации участков будет создано почти 25 тыс. новых рабочих мест.
Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию неэффективно используемых участков и бывших промзон в современные многофункциональные кварталы. Задача — вернуть обширные территории в экономический оборот города. Непосредственно редевелопмент проводится тремя способами: помимо прямого участия нынешних правообладателей объектов, как в указанных выше случаях, проекты КРТ может проводить городской оператор либо же частный девелопер, определенный по результатам торгов.