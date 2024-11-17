Ефимов сообщил о 6 договорах КРТ с правообладателями земли с начала года

Ефимов оценил совокупные инвестиции в реализацию этих проектов, которая займет от четырех до 17 лет, в 716 млрд руб., при этом эффект для бюджета Москвы будет составлять около 52 млрд руб. Кроме того, по итогам реорганизации участков будет создано почти 25 тыс. новых рабочих мест.