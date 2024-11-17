Доля рубля при расчетах за импорт с Азией поднялась выше 40%

Банк России ранее сообщал, что значительная доля российских импортеров для обслуживания международных сделок традиционно использует рублевые счета, а в статистике расчетов за импорт учитывается валюта списания со счета клиента в обслуживающем банке, а не собственно валюта контракта. «В статистике по доле валют в импорте действительно очень вероятно присутствие технического фактора. ЦБ учитывает валюту счета, с которого происходит платеж за импорт», — подтверждает Кузнецов. Но дополнительно просматривается усиление проблем с платежами за импорт даже из дружественных стран, в том числе из Китая, добавляет эксперт. «Многие участники внешнеэкономической деятельности указывают на то, что используют компании-посредники для осуществления переводов, и часто (но не всегда) им удобно использовать такие компании из стран Ближнего Зарубежья, торговля с которыми традиционно в значительной степени проходила в рублях. Таким образом, в таких схемах формально оплата товаров из стран Азии (главным образом Китая) уходит в третьи страны и уже там обменивается на китайскую или другие валюты», — говорит Кузнецов.