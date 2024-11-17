Доля рубля при расчетах за импорт с Азией поднялась выше 40%

Доля рубля в расчетах за импорт со странами Азии — основного направления российской внешней торговли — в третьем квартале 2024 года превысила 40%, следует из данных Банка России о валютной структуре платежей по внешнеторговым контрактам. Это первый полный квартал после ввода американских санкций против Мосбиржи и остановки в России биржевых торгов долларом и евро.
ЦБ публикует структуру валют с начала 2019 года. Данные разбиты по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В них показаны доля рубля, валют недружественных стран (в первую очередь доллара и евро) и иных валют, к которым относятся валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы
Как рассчитывались за импорт
В третьем квартале 2024 года доля рубля при расчетах с Азией составила 43,6%. За квартал показатель вырос на 6,4 процентного пункта (п.п.), а за год — на 20,2 п.п. Доля «дружественных» валют (в первую очередь речь о юанях) осталась немного выше — 44,1%, но это минимальный показатель с первого квартала 2023 года. Использование долларов и евро по азиатскому направлению планомерно снижается и в третьем квартале достигло минимального значения — 12,3%. Это меньше показателя аналогичного квартала 2023 года на 8,6 п.п.
Рубль третий квартал подряд занял более половины валютной структуры при расчетах со странами Европы (в их число, в частности, входит Белоруссия) — 52,8%. Доля доллара и евро составила 43,3%, доля валют дружественных стран — всего 4%.
Импорт из стран Америки преимущественно оплачивается долларом и евро — 66,9%. Доля рубля по этому направлению составляет 28,2%, а доля валют дружественных стран — 4,9%.
В общей структуре импорта в третьем квартале в основном использовался рубль (46,1%). Это также максимальное значение с начала 2019 года. За квартал показатель увеличился на 4,1 п.п., за год — на 15,9 п.п. Доля долларов и евро составила минимальные 21,1%, опустившись на 7,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля валют дружественных стран составила 32,8%. Это также наименьшее значение с первого квартала 2023 года. За квартал показатель просел на 2,8 п.п., а за год — на 8 п.п.
Валютная структура при расчетах за экспорт и импорт начала меняться в 2022 году после введения санкций со стороны США и ЕС из-за начала специальной военной операции России на Украине. Например, к росту расчетов в юанях и рублях привели переориентация торговых потоков на азиатское направление, а с апреля 2022 года расчеты за газ со странами ЕС перешли в рубли. Также существенно затруднились расчеты в долларах и евро, так как под блокирующими санкциями находится значительная часть российских банков, еще ряд банков отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, также закрываются корреспондентские счета для банков, которые не находятся под санкциями.
По данным ФТС, за январь-август 2024 года (ежемесячная таможенная статистика публикуется с лагом примерно в полтора месяца) импорт товаров из стран Азии сократился на 4,6% к тому же периоду прошлого года и составил в долларовом эквиваленте $118,1 млрд. Однако импорт в Россию из других стран снизился сильнее — почти на 10%, что позволило Азии увеличить свою долю в российском импорте — до 66,3% (по сравнению с 65,1% в январе-августе 2023-го).
В азиатский макрорегион, представленный в статистике Банка России, входят страны, после 2022 года ставшие крупнейшими торговыми партнерами России, исходя из их таможенных данных (российская таможенная статистика по странам временно закрыта): Китай, Турция, Индия плюс Казахстан, Киргизия и Армения. Официальные данные по их экспортным поставкам в Россию в 2024 году носят смешанный характер: так, поставки из Китая в Россию за девять месяцев увеличились на 2%, экспорт Турции в Россию за тот же период упал на 22%, экспорт из Казахстана снизился на 10%, а экспорт Индии в Россию за восемь месяцев увеличился на 30% (все изменения — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на основе данных таможенной статистики указанных стран).
Продолжившееся снижение доли «недружественных» валют во внешнеторговых расчетах России вполне ожидаемо, поскольку ликвидность таких валют внутри России значительно упала после введения санкций на Мосбиржу, говорит старший научный сотрудник ИЭП им. Е. Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов. Тратить долларовую и евровую выручку вовне становится все сложнее из-за вторичных санкций, рассуждает он. Тем не менее у этого снижения есть свои пределы, поскольку некоторые товары даже в текущих условиях приходится закупать за «недружественные» валюты (например, фармацевтику). У той части импорта, которая напрямую и официально все еще приходит из недружественных стран, всегда будет спрос на валюты этих стран, констатирует Кузнецов.
Банк России ранее сообщал, что значительная доля российских импортеров для обслуживания международных сделок традиционно использует рублевые счета, а в статистике расчетов за импорт учитывается валюта списания со счета клиента в обслуживающем банке, а не собственно валюта контракта. «В статистике по доле валют в импорте действительно очень вероятно присутствие технического фактора. ЦБ учитывает валюту счета, с которого происходит платеж за импорт», — подтверждает Кузнецов. Но дополнительно просматривается усиление проблем с платежами за импорт даже из дружественных стран, в том числе из Китая, добавляет эксперт. «Многие участники внешнеэкономической деятельности указывают на то, что используют компании-посредники для осуществления переводов, и часто (но не всегда) им удобно использовать такие компании из стран Ближнего Зарубежья, торговля с которыми традиционно в значительной степени проходила в рублях. Таким образом, в таких схемах формально оплата товаров из стран Азии (главным образом Китая) уходит в третьи страны и уже там обменивается на китайскую или другие валюты», — говорит Кузнецов.
Как рассчитывались за экспорт
Рубль продолжил существенно увеличивать долю при оплате экспорта в страны Европы. Доля российский валюты в третьем квартале 2024 года составила 65,3%, во втором квартале она была 60,5%, в первом квартале — 53%. До этого показатель несколько кварталов подряд находился в районе 50%. За год доля рубля выросла на 15 п.п.
Доля долларов и евро при расчетах с Европой составила 27,9%, что меньше третьего квартала 2023 года на 9,8 п.п. Доля валют дружественных стран — 6,8%.
Страны Азии за экспорт в основном рассчитывались валютами дружественных стран (48,2%) и рублями (36,9%). Однако если доля нейтральных валют увеличилась на 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то доля рубля сократилась на 2,6 п.п. Доля доллара и евро составила 15%.
Всего при расчетах за экспорт по всем географическим направлениям рубль и валюты дружественных стран занимают примерно одинаковые доли — 41,3% и 41,5% соответственно. Доля долларов и евро составила 17,2%.