Цена на мандарины вырастет минимум в полтора раза уже в декабре

По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года в Россию прикатили 617,3 тысячи тонн мандаринов, а в 2023 году — всего 504,4 тыс. Отгрузку удвоили египтяне и китайцы, на 29,6% больше мандаринов приехало из ЮАР (в 2024-ом — 58,2 тыс. тонн, в 2023-ем — 44,9 тыс. тонн). Абхазия сократила поставки, Турция оставила так же, а Грузия привезла больше — количество увеличилось с 3,4 тысячи тонн до 12,6 тысячи в этом году.