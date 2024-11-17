Цена на мандарины вырастет минимум в полтора раза уже в декабре

Главную скрепу новогоднего стола оптовики везут из Турции, Ирана (говорят, что там самый сок), Грузии, Китая, Абхазии, Египта и Марокко. В этом году многие поставщики предпочли грузить фрукты в Европу, отсюда — перебои с поставками.
По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года в Россию прикатили 617,3 тысячи тонн мандаринов, а в 2023 году — всего 504,4 тыс. Отгрузку удвоили египтяне и китайцы, на 29,6% больше мандаринов приехало из ЮАР (в 2024-ом — 58,2 тыс. тонн, в 2023-ем — 44,9 тыс. тонн). Абхазия сократила поставки, Турция оставила так же, а Грузия привезла больше — количество увеличилось с 3,4 тысячи тонн до 12,6 тысячи в этом году.
Цены уже подскочили: в прошлом году кило оранжевых в опте стоило 60−90 рублей, а в этом — прайс вырос до 100−150. Иранские в магазинах сейчас стоят от 170 деревянных, марокканские — по 250 за килограмм. В декабре ценник, по прогнозам специалистов, снова взлетит минимум на 50 рублей.