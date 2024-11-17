Брокер «Т-Инвестиции» начал тестировать круглосуточные торги

Торги на Мосбирже после полуночи сейчас не проводятся, как и торги в выходные дни и дни государственных праздников. В то же время сделки в выходные можно совершать на внебиржевом рынке через некоторых брокеров. Предполагается, что все заявки, полученные брокером в выходные, будут исполняться на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателем (при том, что оба являются клиентами одного и того же брокера) без вывода их на биржу. «Т-Инвестиции» запустили внебиржевую торговлю на выходных в 2021 году. Подобные сервисы есть у «ВТБ Мои Инвестиции» и Совкомбанка.