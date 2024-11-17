Брокер «Т-Инвестиции» начал тестировать круглосуточные торги

В ночь на 16 ноября некоторые клиенты «Т-Инвестиций» заметили, что им доступны торги после полуночи. В ночь на 17 ноября корреспондент «РБК Инвестиций» попробовал проверить доступность торгов, но они уже не проводились ни в мобильном приложении, ни в десктопном терминале брокера.
«Мы начали тестировать торги в режиме 24/7», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель инвестиционной компании. Также он указал, что в конце октября в ходе конференции «Толк», организованной Т-Банком, «Т-Инвестиции» заявляли о планах запустить круглосуточные торги семь дней в неделю. Говорить о сроках полноценного запуска сервиса пока рано, добавил представитель.
Торги на Мосбирже после полуночи сейчас не проводятся, как и торги в выходные дни и дни государственных праздников. В то же время сделки в выходные можно совершать на внебиржевом рынке через некоторых брокеров. Предполагается, что все заявки, полученные брокером в выходные, будут исполняться на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателем (при том, что оба являются клиентами одного и того же брокера) без вывода их на биржу. «Т-Инвестиции» запустили внебиржевую торговлю на выходных в 2021 году. Подобные сервисы есть у «ВТБ Мои Инвестиции» и Совкомбанка.
Параллельно с этим на рынке идет дискуссия о том, стоит ли делать торги выходного дня централизованными через биржу. Как говорил в середине октября зампред Банка России Филипп Габуния, вопрос пока не закрыт и регулятор продолжит его изучать. Также он привел итоги опроса ЦБ о том, нужны ли инвесторам торги в выходные — 78,5% опрошенных идею не поддержали.
Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи, в конце октября сообщил журналистам, что широкий круг профучастников видит смысл в торгах выходного дня. Также он допустил, что окончательное решение может быть принято в течение нескольких месяцев. «Вопрос только в том, должны ли эти торги отличаться от торгов в будний день? Ответ на этот вопрос: да, должны. И насколько они должны отличаться — от этого зависят изменения на нашей стороне, но это, честно говоря, в меньшей степени. В большей степени — на стороне участников торгов и вендоров, которые предоставляют сервисы», — отмечал Блохин.
Тогда же он подчеркнул, что было бы странно обсуждать торги выходного дня без возможности возобновления утренней сессии на фондовом и срочном рынках. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что перезапуск утренних торгов на фондовом рынке предварительно запланирован на 27 января 2025 года. В пресс-службе Московской биржи ответили, что решение еще не принято, а 27 января — одна из возможных дат.
Интерес к запуску торгов выходного дня проявляет и СПБ Биржа. В октябре площадка сформулировала и направила в Банк России концепцию, согласно которой сделки в субботу и воскресенье будут проходить с 10:00 до 23:50 мск, а в дальнейшем — с 07:00 до 23:50 мск. Инвесторы в этот промежуток смогут торговать 15 акциями российских компаний. Маржинальные позиции клиентов в выходные дни закрываться не будут, однако СПБ Биржа на выходных сузит коридор колебания цен до +/- 1,5% от котировки закрытия пятницы.